親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北京大興機場高速公路 月底建成

2019-06-18 02:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

北京大興國際機場重要配套保障工程—北京大興機場高速公路和北京大興機場北線高速公路中段工程，預計今年6月底建成，並具備通車條件。通車後，從北京市南五環到大興國際機場僅需20分鐘。

中新社報導，17日，在施工現場，京投交通公司總經理助理、建設管理部部長張彥鐸指出，大興機場高速公路北起南五環，南至大興國際機場北側圍界，全長約27公里，規劃為雙向八車道高速公路。全線基本採用高架橋形式，橋梁占比約86%。

「為確保高速車輛通行安全，提升駕乘體驗，大興機場高速公路23公里橋梁面層採用融冰雪材料。」張彥鐸表示，融冰雪路面技術把路面結冰點降到零下12度左右，改善冰雪天氣對高速公路通行能力的影響，並大幅減少常規融雪劑材料的使用，減少對環境和橋梁結構的破壞。

張彥鐸表示，大興機場高速公路將藉助雲計算、大數據、物聯網等新一代信息技術，打造京津冀首條智慧高速公路，包括通過使用移動互聯網收費系統構建智慧高速新收費方式，通過建立綜合監控系統、大數據智能分析、仿真推演與電子沙盤打造智慧管理體系等。

談到另一條高速公路—北京大興機場北線中段工程，北京華北投新機場北線高速公路有限公司副總工程師高曉輝表示，該工程是北京大興國際機場「五縱兩橫」骨幹交通網絡（包括四條高速、三條軌道線路）中唯一一條東西向高速公路，全長24.58公里。橫向串聯京開高速、大興機場高速、京台高速，將大幅縮短從京開高速至京台高速的通行時間，對於緩解南六環道路的交通壓力、完善北京市南部交通網絡將發揮重要作用。

高曉輝透露，即將開始施工的東西延工程在互聯互通方面的作用將更為明顯，西延工程將串聯河北境內京雄高速、京港澳高速，東延工程將串聯河北境內廊涿高速、首都環線高速等重要交通線路。

機場高速公路北京
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳死亡、掩埋災情

2019-06-17 23:57

四川宜賓地震已造成2人死亡 19人受傷

2019-06-18 02:58

高考有它 網友瘋三星堆文物

2019-06-18 02:13

川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12

上海兒科「AI醫生」 能看300種病

2019-06-18 02:12

高溫作祟 秦嶺奇景更難見了

2019-06-18 02:12

黃埔軍校95歲 廣州舊址開展

2019-06-18 02:12

遼寧遼陽／民俗博物館 秀清代風情

2019-06-18 01:57

遼寧 遼陽白塔 端莊靜謐

2019-06-18 01:57

遼寧遼陽／湯河溫泉小鎮 秀美如畫

2019-06-18 01:56

遼寧遼陽／金屬手工雕塑 承襲家傳技藝

2019-06-18 01:56

比悲傷更悲傷...對岸最愛的台影

2019-06-18 00:09

兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07

被嫌沒用、掙不到錢…四川狠父把1歲娃從樓6扔下

2019-06-17 17:14

穿越臥龍保護區資深驢友墜崖亡 6隊友挨罰

2019-06-17 17:02

黑暗料理？遊客挑戰北京「豆汁冰淇淋」無人完食

2019-06-17 16:54

廣東常住人口破億連13年第一 北京負增長

2019-06-17 16:39

瘧疾用藥青蒿素 屠呦呦團隊放「大招」突破抗藥性

2019-06-17 16:24

海峽工業設計大獎 30萬等你拿

2019-06-17 02:11

南京直飛日本 航線增至5條

2019-06-17 02:11

「新絲綢之路」動臥 長三角7/10首開

2019-06-17 02:11

遼寧遼陽 千年古剎廣佑寺

2019-06-17 01:18

遼寧遼陽／千年墓壁畫 再現漢魏風華

2019-06-17 01:18

遼寧遼陽／王派麵塑 非物質文化遺產

2019-06-17 01:17

遼寧遼陽／襄平宴 一覽遼陽古景

2019-06-17 01:16

兩岸微流行／冰淇淋界「黑暗料理」

2019-06-17 00:35

賴峰偉至廈門出席海峽論壇 倡召開澎閩漁業會議

2019-06-16 21:41

昆山書法大家陸家衡書法台北展開幕 展七十幅新作

2019-06-16 18:45

過度美化國民黨抗戰？ 電影「八佰」遭封殺

2019-06-16 16:13

影／嚇人！商場手扶梯崩裂 民眾拔腿跑

2019-06-16 15:57

4艘055型驅逐艦 大連造船廠同現身

2019-06-16 13:51

向詐騙集團證清白 江蘇女開3次房

2019-06-16 13:51

課堂當秀場？安徽女擅闖小學拍抖音 官媒嗆「封了她」

2019-06-16 13:51

天津健身女博主「腹肌能夾死人」 照片引網友暴動

2019-06-16 13:51

時速400公里、世界最快動車組 年底將下線真車

2019-06-16 12:52

陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億 連續13年第一

2019-06-16 10:05

澳門特首選委今產生 5735人可投票

2019-06-16 09:49

用鏡頭講台青西進故事 《台灣青年系列電影》上海開機

2019-06-16 00:28

北京瞭望／北京改造失敗的方家胡同

2019-06-16 00:06
看更多

熱門文章

香港最美風景！遊行「摩西分紅海」讓路救護車影片瘋傳

2019-06-17 09:17

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33

群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54

台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54

凌友詩：香港人「反送中」是明白歧視大陸法制

2019-06-17 14:31

香港200萬人黑衣反送中 陸媒繼續沉默

2019-06-17 09:14

送中條例暫緩，特首林鄭月娥竟稱台灣是關鍵！揭開台港交涉內幕，看香港政府如何前後矛盾

2019-06-17 13:38

最新／反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

2019-06-17 17:39

影／四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳死亡、掩埋災情

2019-06-17 23:57

香港「盾牌女孩」在鎮暴警察前靜坐 成反送中代表形象

2019-06-17 14:21

【重磅快評】香港200萬人反送中 台灣的該與不該

2019-06-17 11:01

習近平應金正恩邀請 20日訪問北韓

2019-06-17 19:25

香港民陣稱遊行人數200萬+1人 那「1人」是誰？

2019-06-17 10:16

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

喊停或喊撤？港府消息人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-17 11:47

剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想

2019-06-17 22:06

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

行會成員：暫緩與撤回無異 港府沒能量重推修例

2019-06-17 09:45

反送中是巨變開端？謝金河：王志民才是香港的大家長

2019-06-17 11:46

「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛

2019-06-17 17:07

黃之鋒歸隊開砲：林鄭流淚港人流血！撤回是唯一出路

2019-06-17 15:36

「當你對邪惡沉默，香港將只剩下恐懼」一個香港對沖基金經理人的反送中告白

2019-06-17 14:04

遊行過後街頭沒垃圾 網友大讚高素質：香港人好棒

2019-06-17 15:30

近200萬港人反送中 華郵：港府與人民關係破裂

2019-06-17 09:04

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」

2019-06-17 10:02

影／黃之鋒出獄加入反送中：林鄭下台 繼續抗爭

2019-06-17 17:05

輔大學生挺反送中 教授：香港自由被「性侵」

2019-06-17 15:10

司機拒收錢趕接黑衣人 中大生從誤會到感動：原來司機一直同行

2019-06-17 14:37

川普要問習近平香港事 陸慷：干涉內政堅決反對

2019-06-17 18:41

習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好

2019-06-17 17:17

高中生挺反送中！台中女中、明道中學聲援香港

2019-06-17 14:12

陸官媒質疑反對派策動「不明就裡」的港人上街

2019-06-17 12:18

4部門罕見共同聲明 北京「尊重、理解、支持」林鄭

2019-06-17 17:47

左右外資、人民幣 香港大亂撼動北京「雙穩牌」

2019-06-17 17:47

通水、通電、通氣、通橋 劉結一：金廈小四通完全可行

2019-06-17 20:00

黃之鋒遺憾錯過反送中 未能與香港並肩作戰

2019-06-17 12:41

各界撐香港 陸官媒撐林鄭：特首積極服務國家

2019-06-17 10:31

港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top