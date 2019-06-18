北京大興機場高速公路 月底建成

2019-06-18 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京大興國際機場重要配套保障工程—北京大興機場高速公路和北京大興機場北線高速公路中段工程，預計今年6月底建成，並具備通車條件。通車後，從北京市南五環到大興國際機場僅需20分鐘。

中新社報導，17日，在施工現場，京投交通公司總經理助理、建設管理部部長張彥鐸指出，大興機場高速公路北起南五環，南至大興國際機場北側圍界，全長約27公里，規劃為雙向八車道高速公路。全線基本採用高架橋形式，橋梁占比約86%。

「為確保高速車輛通行安全，提升駕乘體驗，大興機場高速公路23公里橋梁面層採用融冰雪材料。」張彥鐸表示，融冰雪路面技術把路面結冰點降到零下12度左右，改善冰雪天氣對高速公路通行能力的影響，並大幅減少常規融雪劑材料的使用，減少對環境和橋梁結構的破壞。

張彥鐸表示，大興機場高速公路將藉助雲計算、大數據、物聯網等新一代信息技術，打造京津冀首條智慧高速公路，包括通過使用移動互聯網收費系統構建智慧高速新收費方式，通過建立綜合監控系統、大數據智能分析、仿真推演與電子沙盤打造智慧管理體系等。

談到另一條高速公路—北京大興機場北線中段工程，北京華北投新機場北線高速公路有限公司副總工程師高曉輝表示，該工程是北京大興國際機場「五縱兩橫」骨幹交通網絡（包括四條高速、三條軌道線路）中唯一一條東西向高速公路，全長24.58公里。橫向串聯京開高速、大興機場高速、京台高速，將大幅縮短從京開高速至京台高速的通行時間，對於緩解南六環道路的交通壓力、完善北京市南部交通網絡將發揮重要作用。

高曉輝透露，即將開始施工的東西延工程在互聯互通方面的作用將更為明顯，西延工程將串聯河北境內京雄高速、京港澳高速，東延工程將串聯河北境內廊涿高速、首都環線高速等重要交通線路。