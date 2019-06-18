黃埔軍校95歲 廣州舊址開展

2019-06-18 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年6月16日是黃埔軍校建校95周年紀念日，「黃埔軍校建校95周年文物捐贈暨系列展覽開幕」活動，16日在廣州黃埔軍校舊址舉行。

其中，「蘊藏澤潤—廣東省收藏家協會捐贈藏品展」展出該協會向廣東革命歷史博物館捐贈的44件（套）藏品，包含從清代至現代的書法、報刊、書籍、證件、軍事用品等。中新社報導，當中有不少是黃埔軍校歷史相關藏品，例如「最新軍事小動作正誤圖解」、陸軍軍官學校步兵教育戰鬥計畫案、陸軍軍官學校「軍事學教程」等。

「黃埔校友口述歷史特展」以「聲歷其境、穿越黃埔」為主題，將口述歷史以影音多媒體、全息投影、3D地畫、軍校K歌等方式進行互動呈現，希望帶給觀眾聲臨其境的體驗，融入歷史情境，一起感受當年黃埔青年的校園時光。

從2015年開始，廣東革命歷史博物館在黃埔軍校老校友逐漸凋零的情況下，經過努力，完成41位在台黃埔校友口述歷史的製作，並得到了許多黃埔老兵的軍校故事、照片、文物，加以整理後於此次特展中展出。

「尋夢黃埔島—孫中山先生故居專題展」則針對廣州黃埔島（又稱「長洲島」）的歷史特點，分為「商貿之島」、「軍校之島」、「軍工之島」三部分，通過100餘張歷史照片和圖表，10餘件珍貴文物，以及多個配套視頻、主題場景等，展示黃埔島的歷史風貌。

16日當天，黃埔軍校校史陳列全面翻新後首次對外開放，在原有陳列展覽框架的基礎上，適當增補展示內容。

翻新後的黃埔軍校校史陳列首次集中展示黃埔軍校在南京、成都本校時期訓練的影像資料；增加近幾年新徵集的有關黃埔軍校文物；突破原有版面加文物的傳統展示方式，結合場地環境和內容需要，部分展項適當增加聲光電等現代展陳手段，增強觀眾的參與性。