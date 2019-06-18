高溫作祟 秦嶺奇景更難見了

2019-06-18 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



陝西省氣象局17日透露，近56年來秦嶺山區積雪顯著減少，「太白積雪六月天」的盛景已難得一見。分析表明，氣溫升高是積雪減少的最主要原因，積雪減少進而影響了水源涵養和秦嶺的生態環境。

中新社報導，秦嶺作為中國大陸南北氣候的分界線，在涵養水源、保持水土、調節氣候等方面發揮著重要的作用，為關中地區甚至整個中國大陸中部地區竪起一道天然的生態屏障。

陝西省氣象局近日召集專家對1961年至2016年秦嶺山區的積雪變化情況進行深入分析，結果表明，近56年來秦嶺山區積雪顯著減少。主要表現在積雪日數減少、積雪面積下降、積雪深度持續變淺、大範圍穩定積雪變少、「太白積雪六月天」的盛景已難得一見。

進一步分析表明，氣溫升高是造成秦嶺山區積雪減少的最主要原因，降水減少也是積雪減少的重要因素。氣象專家表示，秦嶺積雪有利於山間的生態平衡和山下農作物的生長，秦嶺積雪減少將會影響生態的平衡和多樣性。同時，作為關中八景之一的「太白積雪六月天」已難得一見，嚴重影響了秦嶺自然景觀和旅遊發展。

專家建議，應加強低碳環保科普宣傳，引導公眾選擇低碳環保的生活方式，減緩氣候變暖，進而減緩秦嶺山區積雪減少速度，保護秦嶺山區水源涵養功能和生態多樣性。

此外，還應加強部門聯動協調，針對水源涵養和生態保護制定中長期人工增雨雪計畫，適時開展人工增雨雪作業，盡最大可能增加降水量，尤其是增加秦嶺山區冬半年降水量，延緩秦嶺山區積雪減少速度。