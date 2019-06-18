高考有它 網友瘋三星堆文物

2019-06-18 02:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



廣漢三星堆博物館收藏品戴金面罩青銅人頭像，出現在今年大陸高考題目中。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

三星堆博物館收藏品青銅罍，目前在義大利羅馬展出。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 剛剛結束的2019年大陸高考，讓位於四川德陽的廣漢三星堆博物館又「火」了一把；該館收藏的戴金面罩青銅人頭像、青銅罍兩件文物作為考題，出現在高考天津卷文科綜合歷史部分。

考試結束後，有考生在微博@三星堆博物館：「天津卷歷史考題第一題就是你，我答對了！」今年天津卷文科綜合歷史第一卷第一題的考題是：大陸很多地區出土了大量青銅器，包含了豐富的歷史文化內容；圖中兩件青銅器出土於同一地點，該地點位於哪裡？兩件青銅器就是戴金面罩青銅人頭像和青銅罍。

三星堆文物出現在高考考題中，引發不少網友關注，有網友表示「這年頭不逛博物館都沒法做選擇題了」，更有考生在微博上@三星堆博物館官微表示「我答對了！」三星堆博物館官微則幽默回應「希望大家都能考上理想的學校。順便問一句，這道題還有誰不會，我們派金面罩人頭像在夢裡輔導一下。」

據了解，戴金面罩青銅人頭像和青銅罍都是1986年在廣漢三星堆遺址二號祭祀坑出土的，屬於商代時期；發掘時金面罩青銅人頭像氧化嚴重，青銅罍已經變形，修復人員耗費了大量心血，才使它們恢復原貌。目前，戴金面罩青銅人頭像保存於三星堆博物館，而青銅罍則在義大利羅馬展出。此次作為考題出現在高考中，更能證明它們的歷史地位。