上海兒科「AI醫生」 能看300種病

2019-06-18 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



17日，兒科「AI醫生」在上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心新門診大樓上工，能看300多種兒科疾病，覆蓋所有普通內科和常見亞專科。該中心副院長趙列賓指出，通過學習數百萬個以往病例，正式上工的「AI醫生」在輔助導診、診前檢查、智能診斷上的準確率均超過90%。

新華社報導，傳統就診通常需要經歷掛號繳費、排隊候診、初次面診、化驗檢查、二次面診、確診拿藥等系列流程，病人要多次排隊，耗時常常要幾個小時。「AI醫生」正式上工後，能為患者節省1小時以上就診時間。

在手機端「智能導診」平台，語音或文字輸入症狀，「AI醫生」會輔助導診掛號，幫助患者推薦合適的臨床醫生。如果再選擇「接受智能診前檢驗服務」，「AI醫生」就會繼續詳細問診，並智能推薦必要的檢查項目，在後台的臨床醫生實時審核、確認無誤後計算機系統會自動開具檢查項目單。

「以前，患者掛完號要排隊1個多小時才能見到醫生，醫生初步詢問幾句病症後，會要求患者再去排隊做檢查。這個環節，AI完全可以通過深度學習自動給出規範檢查建議，既可大幅減少患者排隊時間，又能避免檢查遺漏或過度檢查。」該中心門診護士長徐桂靈表示，目前，「AI醫生」檢查建議準確率達到90%以上。

此外，正式上工的「AI醫生」開始進入診斷治療階段，可依據患者病情和檢查結果自動生成初步病歷。二次面診時，醫生可在其基礎上核實、補充，而後，「AI醫生」會給出輔助治療建議供醫生參考。「目前，『AI醫生』依然處在與臨床醫生共同成長階段，臨床醫生最終決定是否採納。經過上千萬次的學習後，『AI醫生』會比剛出道的臨床醫生水平高。」趙列賓說。

報導稱，正式上工的「AI醫生」系統解決方案由該中心與依圖醫療合作建設。