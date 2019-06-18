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川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

四川省委書記彭清華17日表示，川藏鐵路很快就要開工建設。川藏鐵路從成都、經雅安、甘孜、昌都、林芝，最終到拉薩市，全長1629公里，建成後成都到拉薩搭火車約13小時，最快則只要8小時。這條鐵路建成後，將大大提升四川西部交通樞紐的地位。

中國網報導，四川省委書記彭清華，四川省長長尹力17日出席大陸國務院新聞辦記者會，介紹「治蜀興川」的施政理念及回答記者提問。

彭清華表示，「蜀道難」已成歷史。現在，四川全省正在打造「四向八廊」綜合交通走廊和對外經濟走廊，已建成進出川大通道31條，鐵路運營里程4970公里，從成都開行的中歐班列達到3500多列，排在中國大陸各城市之首；公路總里程超過33萬公里，其中高速公路通車里程7238公里，均居中國大陸前列。

目前，四川鐵路建設正進入一個高峰期，從東南西北四個方向同時發力。

東向，正在建設成南達萬高速鐵路，按350公里時速設計，很快就要開工。這條高鐵修通之後，向北可以經鄭州到北京形成全線350公里時速的高鐵連接，向東經武漢連接沿江高鐵到上海。

南向，成貴高鐵四川段前天已經通車，今年年底以前，將全線通車。現正在同步建設成自宜高速鐵路，將來經過這條鐵路，經貴陽可以到粵港澳大灣區和北部灣經濟區。

西向，川藏鐵路很快就要開工建設。現在，成都到雅安這段已經通車，從拉薩到林芝這段正在建設，下一步要建設的是從雅安到林芝這一段，大約1000公里，橋隧比90%以上。

北向，正在建設從成都到西寧和蘭州的鐵路，這條鐵路建成以後，將更加便捷地連接絲綢之路經濟帶。現在建設中的天府國際機場，主體結構已封頂，明年基本建成，後年成都舉辦世界大學生運動會前將投入使用。屆時，成都將繼上海和北京後，成為中國大陸第三個擁有兩個國際機場的城市。

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