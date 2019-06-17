穿越臥龍保護區資深驢友墜崖亡 6隊友挨罰

2019-06-17 17:02 世界日報 中國新聞組╱北京17日電



7名「驢友」日前穿越四川臥龍國家級自然保護區時發生意外，一名女子遇難。保護區管理局昨日發布公告稱，王姓遇難者的死亡屬意外事故，遺體昨已由當地18名村民順利運送下山。由於這批「驢友」的行為已違反有關條例，各被罰款5000元人民幣。

北京青年報報導，7名驢友6日開始徒步穿越臥龍保護區，11日返程經過海拔4806的大雪塘埡口時，突遇大風與雪雹，王女與眾人失聯。翌日早上，眾人經幾個小時尋找發現王女在附近遇難遂報警。後來證實是意外跌落百米山崖喪生。王女為重慶人，亦是資深「驢友」。

據報導，臥龍保護區是大熊貓的主要棲息地之一，保護區管理局指出，7人屬於違規穿越，按照「保護區條例」相關規定，依法對6人批評教育，分別處以5000元罰款的行政處罰，並要求支付醫療救護費用；運送遇難者遺體及在臥龍的善後處置費用暫由遇難者家屬全額支付。

另據上游新聞報導，同行的一名女「驢友」回憶王女，「她永遠是走在隊伍最前方的人，我們這個圈子裡認識她的人都知道，因為她會為我們開路，給我們指引最安全的道路。」

這名女「驢友」說，王女常年自掏腰包為為重慶多個山區貧困兒童購買物資，心地善良。「她自己用錢會節約到幾毛錢的計較，但她對於一些孩子，卻是無私的。」在家人和重慶一些貧困地區的兒童心中，王女也是一名善良的女性。

報導說，多年來，由於對孩子充滿關愛，王女多次組織並且親身前往重慶多個山區對貧困家庭裡的兒童提供幫助，還會鼓勵他們好好讀書。

家屬說，她對人生和生活的態度，或許就像她曾在論壇中寫下的這樣一段話：「成為英雄並不意味著你不可戰勝，只是你足夠勇敢，能站出來做需要做的事。我們不是英雄，但我們有勇氣去面對行走途中可能遇到的種種經歷。」