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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

被嫌沒用、掙不到錢…四川狠父把1歲娃從樓6扔下

2019-06-17 17:14世界日報 中國新聞組╱北京17日電

四川一歲男娃生日當天被生父從6樓扔下樓，當場死亡。圖／取材自紅星新聞
四川一歲男娃生日當天被生父從6樓扔下樓，當場死亡。圖／取材自紅星新聞
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四川達州通川區西外某小區1歲小孩生日當天，竟被生父從6樓扔出窗外墜樓死亡，保安發現隨後報警，警方到現場將孩子生父帶走。

紅星新聞報導，孩子奶奶說，孩子哭著想睡覺，兒子說他抱，結果接過孩子就扔出了窗外。

社區保安袁女士表示，14日晚11點10分左右，她正在距事發地10米左右的保安亭值班，「當時以為是樓上扔東西下樓，一看，還是個娃兒。」袁女士被嚇壞了，立即呼喊起來。

隨後，就看見小孩的奶奶下樓，抱著小孩哭，小孩的爺爺和爸爸跟著也下樓了。

據報導，事情發生後，民警和120迅速到達現場，將張姓孩子生父帶走，小孩遺體被送殯儀館。

孩子奶奶秦女士說，事發14日晚9時左右，兒子經營「滴滴」叫車業務後回家吃晚飯，飯後他洗了小孩兩件衣服，在客廳與小孩玩耍，小孩的祖父則在房睡覺，秦女士正在清潔嬰兒的奶瓶。

清潔完奶瓶後，秦女士一邊抱起孩子，一邊埋怨兒子，認為他已屆30歲卻不好好賺錢，用錢時一分錢都拿不出來。「家中所有開銷都是我們拿錢，父母也上了年紀，再掙不到錢，你有甚麼用嘛！」當時張男回答：「那就不活了哦？」秦女士說：「你活不活關我甚麼事，至少你要養活你們一家三個人。」

報導說，接著，張男要求接過孩子，隨即將孩子扔出窗外。「抱過去他就扔了，還沒來得及反應。我就大哭了起來。」秦女士從窗邊望向樓下，小孩已沒有哭聲，她立即下樓查看。孩子爺爺醒後亦趕到床邊，看見張男正翻窗要往下跳，用力將他拉住，並打了他幾耳光。

秦女士表示，現場確實有人打孩子父親，自己也氣不過，上前打了兒子幾耳光，咬了他肩膀一口。雖然兒子被小區居民打，但秦女士表示：「該打！」

孩子爺爺說，事發當天正是孩子一歲生日，家人都很傷心。秦女士說：「我問他心怎麼這麼毒，他一直不回答。」

據報導，就在半個月前，孩子的母親把自己的東西收拾後離開了張家。秦女士表示，兒媳出走不清楚是為了什麼事情，也沒有說一聲。

對於為什麼張男會扔自己孩子，他的父母表示，沒有爭吵，也沒有打架，不清楚他為什麼會這樣做。

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