黑暗料理？遊客挑戰北京「豆汁冰淇淋」無人完食

2019-06-17 16:54 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／北京17日電



「豆汁」配上酒炸麵團，是老北京最愛的傳統早餐組合。記者許依晨／攝影 分享 facebook

「豆汁」是北京特有的小吃，也是北京人最愛的老北京傳統早餐，不過，豆汁味道獨特，不是每個人都能接受，有些人得捏著鼻子才能喝下。現在北京商家還研發出「北京豆汁兒冰淇淋」，希望吸引更多遊客嘗試，但有網友卻形容這道堪稱是冰淇淋界的「黑暗料理」，又酸又臭難以下咽。

外觀淡綠泛青色的豆汁究竟是什麼玩意兒呢？其實豆汁就是綠豆發酵後的副產品，用水磨綠豆製作粉絲或粉團時，把澱粉取出來，利用剩下來的湯水，經過發酵後熬製成的，具有濃烈的酸敗氣味，一般人很難適應。

豆汁營養成分高，富蛋白質、維生素C、營養價值並不遜於優酪乳，北京人認為，喝豆汁，夏可解暑消渴，冬能清熱溫陽，四時皆有去毒除燥之利，好處多多。

現在觀光客也跟著慕名而來，北京天壇附近的幾家知名豆汁店經常擠滿來自大陸各地甚至是其他國家的遊客，大家都想挑戰它。網路上許多挑戰喝豆汁的影片，有人只喝了一口便擱下碗，說什麼也不願再喝第二口，也有人勉強喝了幾口，但終究還是無法「完食」，幾乎沒有人是首度嘗試豆汁後，就立刻愛上它的。

腦筋動得快的商家現在還推出「豆汁冰淇淋」，但顧客吃了卻皺眉表示「有點奇怪」、「我不喜歡這個味道」，不過店家表示，比起豆汁本身，豆汁冰淇淋和奶油味道相結合，沖淡酸澀味，還是比較容易入口的。

老北京常說「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京」，老北京心中也都有一碗自己最愛的豆汁，他們說，不同的店家做出來的味道就是不一樣，而即使是同一個人，每天做出來的味道也不同，歡迎遊客親自來嘗嘗。