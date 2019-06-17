廣東常住人口破億連13年第一 北京負增長

2019-06-17 16:39 世界日報 記者羅印／綜合報導



北京因人口調控政策，人口呈現負成長。（新華社） 分享 facebook

據各省市統計局公布的數據，廣東、山東兩省2018年常住人口均破億。廣東省以1.1346億常住人口位居首位，連續13年位居常住人口排行榜第一；擁有1.0047億常住人口的山東省排名第二，27個省份的常住人口亦有所增長，但北京及東北三省的常住人口則下跌。

廣東省還是目前全中國唯一增量突破百萬大關的省份。據廣東省統計局公布的數據，截至2018年末，廣東省常住人口比上年末增加177萬人，其中自然增長人口92.76萬人。除自然增長外，去年廣東省人口流入增量達到了84.24萬人，也是很大的增量。

此外，綜合各省市GDP和常住人口數據發現，經濟大省的常住人口相對較多，排名也比較靠前。2018年GDP排名前10的省份，除福建外，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北這9省份位居常住人口前十名。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍指出，影響常住人口的主要因素是經濟因素：就業機會、工資水平、生活費用是最重要的因素。廣東、山東常住人口數量位居前列，顯然跟其經濟發達有關。

南開大學人口與發展研究所教授原新表示，經濟強省和農業大省的常住人口增長速度都比較快。經濟強省，例如廣東、浙江都在1%以上。因為經濟增長速度快，對勞動力的需求就強盛，會吸引外省的勞動力流入。

此外，數據還顯示北京和遼寧、吉林、黑龍江的常住人口出現負增長。其中，2018年末北京市常住人口為2154.2萬人，比上年末減少16.5萬人。據香港01報導，中國人口與發展研究中心主任、研究員賀丹認為，北京市和東三省人口負增長的原因不同。她指出東三省的人口負增長，是人口自然增長率低和人口流出雙重原因造成的；而北京市以往的人口增長主要是人口遷入造成的，近兩年人口負增長，主要是人口調控政策的結果。

據了解，北京市政府自前年起，大規模清理市郊，趕走低收入、低學歷、從事低端產業的「低端人口」，除了強拆住所，關閉小型批發市場及工廠，更要來自全國各地、到北京謀生的民眾返回原居地。