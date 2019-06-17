「新絲綢之路」動臥 長三角7/10首開

2019-06-17 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，7月10日零時起，長三角鐵路計畫增開旅客列車38.5對，新編制旅客列車將達1053對，其中動車組列車790對，占全部客車開行總數的75.02%。

新華社報導，在本次列車運行圖調整中，長三角首開上海到蘭州西的「新絲綢之路」概念動臥列車，夕發朝至，有效彌補長三角與西北地區間民航航班較少運能不足。

據介紹，鐵路在推動長江經濟帶發展中承擔基礎交通互聯互通的使命和責任。此次調整中，鐵路部門優化開行多趟「長江經濟帶」跨省列車，如增開上海與武漢、上海與合肥間的列車，滿足客流直達需要。

鐵路部門對杭黃高鐵開行的列車重新優化調整，實行日常和高峰兩張圖，其中日常圖安排開行38對動車組列車，高峰期間增開杭州東至黃山北動車組列車2對。同時，採取編組調整策略適應客流波動，日常列車編組以8節的單組動車組為主，滿足客流低谷時段的運力需要；週末及高峰期列車編組以動車組列車重聯為主，增加客流高峰時段的席位供給。

此外，本次調整還突破以直轄市、省會城市為主要節點的列車開行模式，增開6對中小城市始發列車，進一步改善中小城市的交通條件。如台州站至北京南站增開1對、滁州站至上海站增開0.5對等。