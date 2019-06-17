南京直飛日本 航線增至5條

2019-06-17 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



載有153名旅客的空客A320於15日從南京祿口國際機場騰空而起，南京—名古屋航線正式開通。至此，南京直飛日本航線增至5條。

中新社報導，據南京祿口國際機場相關負責人介紹，這是繼東京、大阪、沖繩、札幌之後南京開通的第五條直飛日本航線。今後，長三角民眾到日本近畿、日本中部進行商務考察、文化交流、出行旅遊，有了更加便捷的「空中走廊」。

在江陰從事汽車零件行業的朱先生當日乘坐首航班機。此次他是帶領企業考察團前往日本交流。

他表示，過去到名古屋，需要從南京飛東京或大阪，有了直航班機後，即便從江陰趕到南京，時間也很充裕。

南京—名古屋航線由吉祥航空執飛，目前每天1班。去程航班HO1601，北京時間每天上午從南京起飛；返程航班HO1602，當地時間每日下午起飛；航程約2到4個小時。

南京祿口國際機場是長三角機場群重要樞紐，目前已開通260多條國內、國際（地區）航線，開通了直飛洛杉磯、法蘭克福、雪梨、溫哥華、赫爾辛基、聖彼得堡、米蘭、莫斯科等8條遠程洲際航線。

據南京機場相關負責人介紹，未來根據市場需求，南京每年將加密新開3條以上的國際航線：擬於6月28日開通至俄羅斯符拉迪沃斯托克直飛航線；力爭盡快開通至墨爾本、迪拜等地的直飛航線。