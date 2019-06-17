海峽工業設計大獎 30萬等你拿

2019-06-17 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年「白鷺杯」海峽工業設計大獎賽，日前在廈門海滄登場。來自全球22個國家和地區的646件入圍作品，將參與角逐本屆大賽各類大獎和獎金高達30萬元人民幣的「特別獎」。

入圍作品將圍繞智能裝備、電子信息、家居用品、運動休閒用品、文創旅遊產品、新興技術（人工智能、人機交互）類等6大類，評出「概念設計獎金、銀獎」、「產品設計獎金、銀獎」、「網路人氣獎」、「優秀獎」和獎金高達30萬元人民幣的「特別獎」。

大賽相關負責人陳全志說，與往屆相比，今年大賽亮點突出，創下多個歷屆之最。本屆大賽共徵集到參賽作品數量7482件，較上屆增加了122.12%；共有22個國家和地區的企業和設計師報名參賽，涵蓋美國、法國、英國等西方發達國家和工業設計強國；兩岸共有152所院校報名參賽。

來自台南應用科技大學的大四學生林欣誼團隊帶著高齡者運動器材—「全能輔助器」前來參賽。她說，這個針對高齡者設計的器材體積小巧、便於摺叠收納，適合老年人在家中健身。

她表示，第一次來大陸參賽，抱著學習的心態而來，看到大陸很多優秀的設計，收穫很多，「我們期待能够跟大陸的廠商對接，被市場接受後能進行量產。」

台南應用科技大學參賽總召集人侯玉翔介紹，今年該校共篩選30件成熟度比較高的作品參展。「希望來大陸交流可以拓展學生的視野。大陸的市場很龐大，不管是就業還是創業都有很多機會。」

本次大賽活動期間還將同期舉辦第四屆海峽兩岸大學生優秀工業設計作品展、第四屆「樂色宣言」海峽兩岸大學生混編設計挑戰賽、「設計讓生活更美好」主題互動體驗等活動。

海峽工業設計大獎賽，自2013年創辦以來，每兩年舉行一次。本屆大賽由廈門市政府、福建省工業和信息化廳、中國工業報社、台灣優良設計協會共同主辦，廈門市經濟和信息化局、廈門市海滄區政府承辦。