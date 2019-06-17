遼寧遼陽／襄平宴 一覽遼陽古景

2019-06-17 01:16 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧遼陽報導



襄平宴觀景菜：魁閣凌霄。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 遼陽古稱襄平，「襄平宴」是烹飪大師姜憲來觀看遼陽漢魏壁畫「庖廚圖」與「宴飲圖」時得到的靈感，結合遼陽古景入菜。

襄平宴包含兩道觀景菜、一道冷盤組合、五道主菜、八中碗、四道青菜，是享譽東三省金牌名宴，已入選遼陽市非物質文化遺產等多項殊榮。

襄平宴是東北鄉土料理，都是百姓家常菜，雖然菜不特別，但經過大師巧手，平凡的菜也變得非凡。「遼菜襄平宴製作技藝」代表性傳承人劉劍向記者表示，襄平宴不但在食材烹飪上下足功夫，還特別講究造型。經過大師創意與巧思，光是用眼睛看，即令人嘆為觀止，陷入動筷子與捨不得吃的天人交戰。

襄平宴：太子玉帶。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

襄平宴的「魁閣凌霄」，屬於觀景菜，創作靈感來自遼陽魁星樓，坐落在遼陽城東南隅城牆角上，是清代遼陽八景之一。「魁閣凌霄」建築精巧，雕梁畫棟，高聳矗立，別具風姿。內供檀香木雕刻的魁星像，其頭部如怪異的鬼形，一足向後翹起，像魁字的大彎鉤，一足獨立似獨占鰲頭之狀；右手高舉朱筆，左手端一方硯。這是按照魁星點狀元之說，臆造出魁星踢斗的形象。「魁閣凌霄」菜上也站著面帶微笑的魁星，腳下踩著蔬菜及豬肉做成的熊掌，肉質鮮美，入口即化，搭配時令蔬菜與魁星的笑容，給人飽足好心情。

「太子玉帶」這道菜名，取自遼陽的太子河，而太子河有段悲傷的典故。燕太子丹派荊軻刺秦王，失敗後，秦派軍隊大舉攻燕，代王嘉和燕國聯合抗秦，結果在易水西面戰敗。燕王喜和太子丹率軍退保遼東，秦大軍追擊，太子丹藏在衍水（即今太子河），積聚力量，準備反攻。代王嘉為燕王喜出謀劃策，表示獻上太子丹的人頭，秦一定退兵。於是燕王喜派人殺了太子丹，但秦國並不就此罷休，滅掉了燕國。人們為了懷念太子丹，就稱衍水為太子河了。

「太子玉帶」即翡翠魚丸湯，左上方立著太子丹，面帶微笑，揮舞扇子。湯頭鮮美，魚丸搭配湯與蔬菜入口，再佐以太子丹的故事，淡淡哀愁中，滲入記憶的美味。