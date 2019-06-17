遼寧遼陽／王派麵塑 非物質文化遺產

2019-06-17 01:17 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧遼陽報導



王派麵塑傳承人王健健，從事非遺「麵塑」創作逾10年。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 麵塑，俗稱麵花、禮饃、花糕，即捏麵人民間傳統藝術。遼陽王派麵塑傳承人王健健，從事非物質文化遺產「麵塑」創作超過10年，由他手中創造「捏」出的作品，栩栩如生，張力十足。

麵塑藝術早在漢代已有文字記載，當時人們把麵粉蒸製成一定的造型，為食用時增強裝飾效果。到了明代，麵塑逐漸脫離食用，演變成單純藝術形式獨立存在，一些身背工具箱，四處奔波的麵塑藝人出現在繁華鬧市，以此為生計，也進一步促進了麵塑藝術水準的提高。

麵塑是以麵粉為主要原料，調成不同色彩，用手和簡單工具，掌握「一印、二捏、三鑲、四滾」等技法，捏麵藝人根據所需，隨手取材，在手中捏、搓、揉、掀，用小竹刀點、切、刻、劃、塑成身、手、頭面，捏塑出各種靈動的造型。

王派麵塑「四大天王」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

王健健受訪時指出，麵塑人物的祕訣在於面部表情，加上肢體動作，展現京劇亮相的舞台效果。面部表情重點在眼神，細到睫毛，大到眼睛看出去的方向，都要精準到位。掌握神形後，接下來要把麵塑的服裝、配件、裝飾精細雕出，例如鎧甲上的每片金屬，皆要細小做出，不可馬虎，才能展現以麵為材的揉勁功夫。

近代，受文人藝術的影響，麵塑的內容和形式不斷出新，麵塑由街頭轉向登堂入室。現代麵塑藝術以絕美的身姿，倍受世人青睞，展現出「於俗而脫於俗」的樸素文化。由於防腐、防裂技術的不斷改進，麵塑作品可以保存數十年。