遼寧遼陽／千年墓壁畫 再現漢魏風華

2019-06-17 01:18 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧遼陽報導



遼陽漢魏壁畫館 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 在遼陽市北郊太子河兩岸的棒檯子、北園、三道壕、小青堆子、東檯子、南檯子等處，分布漢魏壁畫墓群，是東漢魏晉時期石室壁畫墓群。這些墓原來都有高大的封土堆，墓室由淡青色石板構築，墓內壁畫直接繪於石壁，內容豐富，色彩鮮豔，比敦煌壁畫還早300年，有極高的藝術價值。

遼陽漢魏壁畫墓群始於1700年前漢末三國時期。漢末諸侯割據，社會動盪，而公孫氏割據下的遼東郡則相對穩定，經濟、文化發展較快，喪葬之風盛行。公孫氏在此統治50年，留下了大量壁畫墓群。現有歷史文獻中記載的遼東經濟、文化發展狀況較少，而該墓群的壁畫展現遼東地區的經濟文化發展狀況，是重要的史料價值。

漢魏壁畫館中央複製一比一的北園3號墓，人物畫像下方可見忠犬守護。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

由於壁畫直接繪於石板上，經水浸腐蝕，見光透氣後極易脫落褪色，只能就地封存保護。為了讓古代藝術作品重現在大眾面前，成立遼陽漢魏壁畫館，收集壁畫摹本、照片、隨葬冥器，專題陳列，並複製北園3號墓，供民眾參觀。

遼陽漢魏壁畫館內最值得細品的有三幅壁畫：「宴飲觀舞圖」，左側為主人夫妻併坐於席上，對面賓客三人，正在欣賞中間男性技人表演；八字鬍的技人正在做空翻，淡藍色長袖猶若雲朵飛舞；「車馬出行圖」，以遼東官員乘車疾行的生動場面，展現駿馬揚蹄狂奔；在廣佑寺前廣場左側，即可見其銅塑；「鳳凰樓閣百戲圖」，樓高三層，頂上繪有兩隻青鳳，右下可見到一群雜役表演，展秀熱鬧歡樂氛圍。

「車馬出行圖」在廣佑寺前廣場銅塑 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

館中央複製了一比一的北園3號墓，墓室低於地表，平面略呈方形，用石板構築，白灰勾縫，大墓長寬7公尺左右，小墓長寬為3公尺，多為平頂多室，用淡青色岩石板構築，各墓多為夫妻合葬和家族多人合葬。墓左側下方門邊，有一隻豎耳門犬，張口對門外做嚎叫狀，千年來忠心守護著主人，靈活生動。