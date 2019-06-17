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遼寧遼陽 千年古剎廣佑寺

2019-06-17 01:18聯合報 大陸特派員王玉燕／遼寧遼陽報導

東北名剎：廣佑寺。 特派員王玉燕／攝影
東北名剎：廣佑寺。 特派員王玉燕／攝影
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東北地區最早的城市遼陽，位於遼河平原與遼東山區結合處，是一座擁有2400多年歷史的文化古城，也是遼代五京之一的東京。位於市區的「廣佑寺」，史料記載始建於東漢，是佛教傳入中國後，最早建造的寺院之一，也是東北地區最大的佛教活動道場，有五個「世界之最大」。

五個「世界之最大」是：一、世界最大的青石牌坊，高16.9公尺，長34公尺，由95塊巨石雕刻組成；二、世界最大的青銅香爐，長12公尺，高1.2公尺，寬2.9公尺；三、世界最大的大雄寶殿，建築面積11400多平方公尺；四、世界最大的殿內樟木鎏金坐佛；五、世界最大的宮燈，高4公尺，重1噸，觀音殿內供奉2顆佛祖真身舍利。

世界最大的青石牌坊 特派員王玉燕／攝影
世界最大的青石牌坊 特派員王玉燕／攝影
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廣佑寺位於白塔公園內，西臨白塔，東與古城護城河相融，始建於東漢，歷經金元明清各朝的損毀、修繕，1900年被燒毀，直到2002年重建，是大陸最典型、保有遼代大氣雄偉風格的建築群。整座寺院由南北中軸線依次為牌樓、山門、天王殿、大雄寶殿、萬佛堂、藏經樓、僧舍，東西兩側各建鐘樓、鼓樓、碑亭、配殿、圓通禪院。

遊客來到廣佑寺，首先看到的是世界最大的青石牌坊，牌坊上共有210條雕龍，6根柱子、6對石獅，形成6柱5門，牌坊面分別刻有千秋衍水、萬載襄平、廣佑眾生、播惠九州、神功浩蕩、物阜民康六幅橫額。整座牌坊壯觀雄偉，雕刻精細，堪稱大陸石牌坊的藝術傑作。走進牌坊的5門，各有所求，面對大馬路，由左至右，依序為求財富、求官位、求事業、求健康、求愛情。5門當中，唯有求愛情門下設有花圃阻檔，因為愛情是男女兩人之事，唯有真心誠意，方可跨越坎坷障礙。

世界最大的青銅香爐與大雄寶殿 特派員王玉燕／攝影
世界最大的青銅香爐與大雄寶殿 特派員王玉燕／攝影
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世界最大的青銅香爐在大雄寶殿前廣場，為信徒在丙戌年還願捐贈。廣佑寺主體建築是大雄寶殿，坐北朝南，為歇山抱廈重檐式建築。殿內供奉世界最大的樟木鎏金坐佛釋迦牟尼，總高21.48公尺，佛高17公尺，佛面有28平方公尺，垂耳長3公尺，張開的手掌可站8人，手指長度為1成人高，佛像採用傳統木雕漆金朱金工藝。與一般佛祖坐像不同的是，釋迦牟尼右手抬舉輕拈金婆羅花，背面為108尊佛像構成的海島觀世音群塑，左右則供奉鬼子母神尊天等20位天神像。為保護佛像，殿內拜佛採用台灣製造的環保檀香。

世界最大的殿內樟木鎏金坐佛 特派員王玉燕／攝影
世界最大的殿內樟木鎏金坐佛 特派員王玉燕／攝影
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保存在古佛殿的元朝「普賢菩薩」，是鎮寺之寶。銅質鎏金，高1.75公尺，重500公斤，曾三次被盜，最後都奇蹟般找回。據說第一次在清末，俄人乘亂將佛像裝車偷走，到鐵嶺時，馬車軸斷裂，俄人腿被壓斷，心生恐懼，棄佛而逃。第二次是日軍侵略東北時，偷走佛像運往大連港，正要開船，藍色晴空突然烏雲密布，頓時大海波浪滔天，狂風大作，船艦無法啟航，只好把佛像搬上岸。第三次是2005年底被偷，警方3天後在廣州交貨點將銅佛追繳回，距佛像被販賣出境，只差1小時。為保護佛像，現已修建古佛殿，將珍貴的普賢菩薩安全地供奉殿內。

108尊佛像構成的海島觀世音群塑 特派員王玉燕／攝影
108尊佛像構成的海島觀世音群塑 特派員王玉燕／攝影
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