賴峰偉至廈門出席海峽論壇 倡召開澎閩漁業會議

2019-06-16 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「第11屆海峽論壇」16日在大陸廈門舉行開幕典禮，首度參加論壇的澎湖縣長賴峰偉被安排在第一排，坐在主辦單位大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一、福建省委書記于偉國間，賴峰偉席間向劉結一、于偉國表達爭取觀光直航等訴求，並向陸方表達閩籍漁船頻繁進入澎湖限制海域捕魚問題，希望陸方約束轄境漁船，並召開澎閩漁業會議，共商解決辦法。

賴峰偉15日在歡迎晚宴上，向大陸福建省長唐登杰表示，我方海巡今年至今共查扣11艘大陸漁船越界捕魚，其中有10艘為福建籍，1艘為廣東籍，因陸船使用的滾輪式拖網會破壞珊瑚礁，嚴重危及海洋生態，造成澎湖在地漁民極大反彈，希望福建可約束境內漁民，不要進入澎湖海域作業。

晚宴結束後，福建省台辦主任王玲也特地至賴峰偉下榻飯店，進一步討論陸船越界捕魚問題。賴峰偉提議澎湖、福建共同召開漁業會議，邀集雙方漁會、漁民團體對談，尋求共識，解決爭議。王玲表示樂觀其成，將盡力促成雙方召開漁業會議，並建立聯繫窗口，一旦有閩籍漁船進入澎湖限制海域捕魚，可由澎湖即時提供船籍資料，福建將專案處理。

賴峰偉表示，去年12月他就任縣長前，他曾赴北京拜訪劉結一，爭取上海包機直航、麗星郵輪復航、中遠之星灣靠澎湖等。今年6月上海澎湖包機首航，中斷近4年的廈門馬公麗星郵輪復航也已復航，他向劉結一表達感謝，並希望能進一步建立常態化航線，擴大觀光效益。