昆山書法大家陸家衡書法台北展開幕 展七十幅新作

2019-06-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



台灣畫院、昆山市文學藝術界聯合會、昆山市文化產業聯合會，共同主辦「崑岡問道-陸家衡書法台北展」，昨天上午在台北市中山南路11號 張榮發基金會六樓國際會議中心舉行開幕式。兩岸書法家、書法理論家及書法愛好者500餘人參加了開幕式。

中山學術文化基金會許水德董事長代表主辦單位致詞，充分肯定陸家衡的書藝、書品、人品。昆山市委書宣部長許玉連出席開幕式後說，昆台民間交流熱絡，近年來文化活動也日益增多，期待民間 從文化交流活動中，更增進情感與相互間的了解。

中華海峽兩岸交流服務協會也是主辦單位。這次展出作品共 70 件，均為作者近年新作。 以隸行書為主，融古開今，彰顯時代特色。

陸家衡字持平，1947 年生，江蘇昆山人。現為大陸國家一級美術師，昆山市書法家協會名譽 主席。陸家衡成名早，桃李滿門，棲隱昆山而馳譽在外。主辦單位提供的資料顯示，他的書法國畫藝術均沉浸傳統，不誇張、不做作，以沾古典書畫形神氣息為本事，不喊創新自見新意—帶著舊氣的新意。

展覽當天，著名昆曲表演藝術家志萍粉墨登場，並由蘭庭昆劇團專業樂師伴奏，演出《牡 丹亭》<遊園> 精彩片段，讓觀眾近距離體驗昆曲之美。讓昆曲與書法兩大文人雅士熱愛的藝術，在荷花盛開時節相遇在台北。