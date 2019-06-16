過度美化國民黨抗戰？ 電影「八佰」遭封殺

2019-06-16 16:13 世界日報 中國新聞組╱北京16日電



上海國際電影節15日晚開幕，原定放映講述八百壯士堅守四行倉庫的電影《八佰》，卻因「技術原因」取消播映。外界質疑，電影被指涉嫌美化國民黨及多次出現青天白日滿地紅旗，才是問題所在。

根據豆瓣電影，《八佰》描述1937年淞滬會戰末期，國軍留守上海四行倉庫，與租界一河之隔，奮戰四晝夜，造就「被圍觀」的戰爭。

為壯聲勢，堅守倉庫400名軍人對外號稱有800人，亦即「八百壯士」的故事。

根據宣傳資料，這部電影是亞洲首部全片使用IMAX攝影機拍攝的商業影片，將於7月5日在中國上映，作為「國慶獻禮」。

「八佰」由華誼兄弟電影有限公司和北京七印象文化傳媒有限公司出品，導演是管虎。《八佰》原定15日在上海國際電影節播放，但《八佰》官方微博14日晚卻發布取消播映的消息，並宣稱是「技術原因」。網友留言調侃，「可以請華為來解決一下技術問題」，認為當中有內情。

多維新聞網報導， 參演《八佰》的中國女演員姚晨在微博寫道，這是「人類戰爭史上空前絕後的一幕。」後該微博被刪除。

對於取消一事，中國知名導演賈樟柯14日在微博留言「電影事業，不能這麼搞」，意在為《八佰》未能在上海國際電影節上映鳴不平。

在賈樟柯的微博留言中，多數評論暗示《八佰》可能遭官方「黑手」，更有激進的言論稱，難道要重搞文革，只能看樣板戲？目前，賈樟柯評論已被屏蔽。

另據中央社報導，中國紅色文化研究會9日在北京舉辦電影創作傾向問題學術研討會，與會人士一致認為，把《八佰》作為慶祝中共建政70周年的「獻禮片」並於「國慶」期間播放，是很不適宜的。

前解放軍總參謀部宣傳部領導、大校王立華批評，《八佰》用歷史碎片掩蓋歷史的本質真實，對國民黨的抗戰做了嚴重違背歷史事實的美化。這種偏離歷史唯物主義的創作傾向，是不應當受到鼓勵的。

據報導，由於電影中有護旗與升旗的畫面，與會人士表示，這會傷害中國人民特別是為建立「新中國」的「老戰士」的感情，都是對於「中華人民共和國」的嚴重褻瀆。

《八佰》描述「八百壯士」死守四行倉庫故事。圖為上海四行倉庫現況。 中新社資料照片 分享 facebook