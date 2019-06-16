課堂當秀場？安徽女擅闖小學拍抖音 官媒嗆「封了她」

2019-06-16 13:51 世界日報 中國新聞組／北京16日電



3女主播進小學教室拍抖音。 影片截圖 分享 facebook

網紅為拍抖音無所不用其極！一名抖音網紅近日身穿熱褲、高跟鞋，進入安徽金寨縣一間小學內，利用午休時間要求學生們配合拍攝「童年」抖音短片，該視頻引發爭議，有網友質疑「穿成這樣給孩子上課好嗎？」官媒人民日報更轟「課堂豈容不倫不類的人占據？想紅想瘋了，應如其所願將其封了」，目前相關部門已介入調查。

根據梨視頻報導，抖音平台上近日出現一條「性感女教師小學講課」的視頻，只見一名長相姣好的妙齡女子，身穿熱褲、T恤，在安徽金寨縣一間小學內與學生們一同擺動雙手，氣氛熱烈。

視頻上網後，有網友質疑，「這個女子真的是老師嗎？穿成這樣給孩子上課真的好嗎？」金寨縣教育局事後指出，該名陳姓女子是一名女主播，10日中午12時，她擅自進入金寨縣全軍鄉熊家河小學，利用午休時間至六年級生的教室內，要求學生配合拍攝「童年」抖音視頻，教育局表示「已造成不良社會影響，相關部門已介入調查，將依法究責」。