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陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億 連續13年第一

2019-06-16 10:05聯合報 記者羅印冲╱即時報導

截至6月15日，全中國大陸31省份都已公佈各地國民經濟和社會發展統計公報，常住人口數據隨即出爐。

據各省份統計局公佈的數據，廣東、山東兩省2018年常住人口均破億。

廣東省以1.1346億常住人口位居全大陸首位，擁有1.0047億常住人口的山東省排名第二，河南省則以9605萬常住人口名列第三。

陸媒整理大陸國家統計局公佈的常住人口數據發現，廣東省自2006年以來，已連續13年位居常住人口排行榜第一。

廣東省還是目前全大陸唯一增量突破百萬大關的省份。據廣東省統計局公佈的數據，截至2018年末，廣東省常住人口比上年末增加177萬人，其中自然增長人口92.76萬人。除自然增長外，去年廣東省人口流入增量達到了84.24萬人，也是很大的增量。

此外，綜合各省份GDP和常住人口數據發現，經濟大省的常住人口相對較多，排名也比較靠前。2018年GDP排名前10的省份，除福建外，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北這9省份位居常住人口前十名。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍指出，影響常住人口的主要因素是經濟因素：就業機會、工資水平、生活費用是最重要的因素。廣東、山東常住人口數量位居前列，顯然跟其經濟發達有關。

31省份中，除北京、遼寧、吉林、黑龍江4省份外，其餘27省份的常住人口均出現正增長。

南開大學人口與發展研究所教授原新表示，經濟強省和農業大省的常住人口增長速度都比較快。經濟強省，例如廣東、浙江都在1%以上。因為經濟增長速度快，對勞動力的需求就強盛，會吸引外省的勞動力流入。

大陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億，連續13年第一。新浪網
大陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億，連續13年第一。新浪網
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