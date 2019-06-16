用鏡頭講台青西進故事 《台灣青年系列電影》上海開機

2019-06-16 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



電影已成為大陸連結台灣青年最夯的媒介。上海青創院滬台交流中心、上海甄視文化傳媒有限公司／上海渲貽蘭影視學院，15日舉行《台灣青年系列電影》開機儀式，預計拍攝一系列台青大陸創業微電影，用鏡頭呈現台青西進尋夢的故事。

此外，《We愛．第三屆兩岸青年短片大賽》重點活動—電影大師交流營，15日也在上海正式開營，44部入圍本屆大賽的作品主創者，將在上海展開為期一周的交流學習活動。

青創院滬台交流中心是台灣大隱企業集團總裁謝錫謀於2016年備資人民幣3,000萬元成立，為有意到大陸創業的台灣青年無償提供辦公空間，以及相關的諮詢服務與課程，而且強調不募款、不收費。

青創院成立兩年多來，先後已協助過約千名到上海創業的台灣青年，目前仍進駐青創院的台青新創企業仍有20家左右。

謝錫謀說，他當初以這種模式設立青創院，確實有人質疑過他的動機，但這種聲音今天早已煙消雲散。

謝錫謀表示，他這一代的企業家，經歷過台灣經濟起飛的風光年代，感受過當年身為台灣人的自信與自豪感。但這幾年眼看著台灣政治紛擾不斷，經濟榮景不再，文化的傳承更出現斷裂，心痛之餘也希望能以自身的力量幫助台灣年輕人「站起來」。

青創院除提供台灣西進創業青年落腳處，在青創院謝錫謀還相當強調「傳承」，不僅是台灣老一輩企業家經驗的傳承，謝錫謀更重視小自家庭倫理、朋友情義等中華傳統文化的傳承。

青創院此次邀請上海渲貽蘭影視學院院長愛新覺羅蘭燁執導，希望透過一系列微電影，讓大家看見台灣青年在大陸奮鬥有成所經歷的酸甜苦辣，激勵更多台灣青年勇敢尋夢。

由上海市廣播影視製作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司主辦，台灣微電影協會、華聯國際多媒體協辦的《We愛．第三屆兩岸青年短片大賽》，今年1月8日在上海啟動以來，最終從徵集到的1,369部兩岸參賽影片中，評選出44部入圍作品。

電影大師交流營15日下午舉行開營儀式後，團員將參加上海國際電影節相關活動、參訪上海影視取景地與上海電影市場，主辦單位還安排專業導師授課。團員還需要以「愛上海」 為主題，在48小時內完成「上海采風拍攝」。