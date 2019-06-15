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小黃瓜種成人參果 價翻20倍

2019-06-15 14:52聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

河南商丘「95後」的青年農民盧振，種出了「人參果」黃瓜，因為造型討喜，身價翻漲是普通黃瓜20倍，在「吃人參果長生不老」傳說的加持下，銷售搶手。

「人參果」黃瓜不是新品種，澎湃新聞報導，盧振把剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型黃瓜。

在中國消費市場上，目前設計開發出人參果、福娃、葫蘆等造型。特殊造型的黃瓜價格是普通黃瓜的二十多倍。

1.剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型...
1.剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型黃瓜。取自四川在線
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3.剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型...
3.剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型黃瓜。取自四川在線
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2.剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型...
2.剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型黃瓜。取自四川在線
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