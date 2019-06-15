小黃瓜種成人參果 價翻20倍

2019-06-15 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



河南商丘「95後」的青年農民盧振，種出了「人參果」黃瓜，因為造型討喜，身價翻漲是普通黃瓜20倍，在「吃人參果長生不老」傳說的加持下，銷售搶手。

「人參果」黃瓜不是新品種，澎湃新聞報導，盧振把剛長出的黃瓜裁減成適當大小，放進模具繼續生長，慢慢就長成一個個創意十足的造型黃瓜。