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深圳玻璃窗從天而降砸中5歲男童 恐成植物人

2019-06-15 12:15世界日報 中國新聞組／北京15日電

廣東省深圳市福田區京基御景華城3棟一整扇玻璃窗，13日從20樓掉下，剛巧砸中當時在路上行走的一名五歲男童，男童被送往深圳中醫院搶救，再轉至深圳兒童醫院進行手術；醫生表示，男童傷勢嚴重，不排除成為植物人的可能。

綜合南方都市報等媒體報導，男童13日上午9時左右與媽媽行經京基御景華城小區3棟樓下，準備到幼兒園上學，突然一扇玻璃窗從天而降，砸在男童身上，玻璃碎了一地，男童被壓在窗下，倒臥在血泊中，媽媽蹲地痛哭，跪在地上將窗戶的玻璃碎片移開，救出孩子。

據報導，周圍民眾見狀幫忙報警，一輛路過的車輛駕駛協助將男童送往深圳中醫院搶救。報導說，男童胸腹有傷，鎖骨及左股骨骨折、頸椎也受傷，心臟一度停止跳動，搶救後恢復心跳，中午轉至深圳市兒童醫院進行腦部手術，術後仍處於危險期，醫生告訴家屬，不排除小孩成為植物人，要家屬做好心理準備。

報導指出，深圳福田警方表示，涉事住戶位於小區3棟20樓。據了解，墜落的窗戶原先位於這處房屋的次臥，居住在此的是一位住了多年的女租戶，她表示事發時她不在場，她的丈夫在家。目前由派出所調查中。

目擊者稱，玻璃墜落時共有兩下撞擊聲，第一下應該是在下墜過程中砸中裙樓，第二下才砸到孩子。孩子的傷情牽動許多網友的心，網友紛紛留言，給受傷的男童加油。

揚子晚報報導，事發小區業主們表示，業主們都感到非常害怕，因為這已經不是第一次發生類似事件了，今年5月22日也曾有玻璃窗從高空墜落，很顯然之前這次墜窗事件因沒有造成人員傷亡，因此大家都不太在意。小區管理處工作人員則表示，負責人不在場，關於這起事件的情況無可奉告。

從天而降的玻璃窗砸中男童，媽媽跪地痛哭。（取材自南方都市報）
從天而降的玻璃窗砸中男童，媽媽跪地痛哭。（取材自南方都市報）
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紅圈處即掉落玻璃窗原來的位置。（取材自揚子晚報）
紅圈處即掉落玻璃窗原來的位置。（取材自揚子晚報）
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深圳植物人
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