豆腐渣工程再現？ 廣東2橋塌1死3失蹤

2019-06-15 12:19 世界日報 中國新聞組／北京15日電



廣東河源市13日中午11時40分到14日凌晨2時12分，14個小時裡相繼有黨演大橋、紫金橋兩座跨江大橋垮塌，大橋垮塌共造成三車墜江，其中一人生還，一人死亡，三人至今下落不明，搜救工作仍在進行中。有網民認為，大橋如此輕易垮塌是「豆腐渣工程」，質疑建橋時偷工減料；也有人認為與當地連日暴雨有關。

紅星新聞報導，13日中午11時40分，河源市東源縣順天鎮的黨演大橋突然垮塌。連接順天鎮大坪村與黨演村的黨演大橋，於1991年竣工通車，橋長148米，寬5米。

據報導，黨演大橋垮塌時，橋上有三輛小車正在通行，前方兩輛幸運躲過一劫，遺憾的是，緊隨而來的一輛車行至橋中間時，突然垮塌了，這輛車隨之墜河。

河源市應急管理局發布通報稱，初步確定是一部小車在大橋坍塌後墜入河中，車內有兩名乘客，分別是23歲的朱某和71歲的賴某。事發後，東源縣委書記賴小衛、縣長駱世文迅速趕往現場，指揮搜救工作。

報導稱，惠州心連心志願救撈隊相關負責人14日下午說：「朱某已被從河中撈上來，但人已不行」，目前，對賴某和車子的搜救，仍在進行中。當時車上兩人都是黨演村村民，賴某是朱某的祖母，當時兩人準備從大坪村過橋前往黨演村。

報導說，當黨演大橋垮塌的搜救工作還在緊張進行時，14小時後，也就是6月14日凌晨2時12分，河源市又有一座大橋垮塌：該市源城區的紫金橋垮塌了，垮塌位置位於這座橋中間的兩個副孔。

經初步核查，紫金橋垮塌時，有兩輛車墜江，其中一輛車牌為粵P6T708，當時包括司機在內，車上共兩人，一人是44歲的司機鄺某，他是一名滴滴車司機。事發後，鄺某爬出窗戶獲救，但乘客和車子下落不明。

另一輛墜江的車牌為粵P0Ｍ079，當時這部車內只有盧某一人，目前，車子和盧某下落不明。截至紅星新聞發稿時，搜救工作仍在進行，垮塌原因仍在調查中。

此前幾天，受強降雨影響，河源災情嚴重。據河源市應急管理局統計，此次災情，河源市受災鄉鎮近百個，受災人口約30萬人。

針對河源市的災情，廣東省應急管理廳決定從6月13日17時起對河源市IV級救災應急響應提升至Ⅲ級。目前，相關的裝備物資已陸續運抵河源災區。