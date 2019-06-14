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湖北大媽不吃早餐少喝水 腹痛揭膽囊藏7750顆結石

2019-06-14 22:20香港01 記者李納德／報導

湖南一名54歲大媽長年不吃早餐又少喝水，導致膽囊出現7750顆結石。（微博圖片）
湖南一名54歲大媽長年不吃早餐又少喝水，導致膽囊出現7750顆結石。（微博圖片）
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許多人不吃早餐又不喝水，明知對健康有影響，但始終改不了習慣。內地一名54歲大媽，長年不吃早餐，夏天時只喝一點點水，冬天甚至完全不喝，近期她因腹痛難耐求醫。醫生檢查時已發現她的膽囊充滿結石，做了3小時手術，取出共7750顆結石，當中最大的有如雞蛋，最小的就像芝麻，連醫生都表示大吃一驚。

湖北大冶市一名54歲賀姓大媽，右上腹近日時常劇痛，求醫時才發現和多年來的生活習慣有關，「我平時不吃早餐，也不愛喝水，冬天就一天都不喝水，夏天也只喝一點點」。醫生指她的膽囊充滿了結石，她一開始並不相信，「膽囊那麼小，裏面裝那麼多石頭？」

雖然醫生解釋賀大媽膽囊藏了大量結石，但她未立即做手術。其後因腹痛愈發嚴重，醫生稱不做手術會有生命危險，賀大媽才簽名同意做手術。經過3個小時手術，醫護人員從她的膽囊取出7750顆結石，當中最大的有如雞蛋大小，最小的像芝麻，現時已清除她膽囊內的所有結石。

醫生表示這是他從醫以來見過最多結石的一例，提醒病人如果不吃早餐，膽囊就不會收縮，膽汁亦無法排出來幫助消化食物，「如果膽汁長期留在膽囊內，當中的膽固醇就容易結晶，所以飲食定時相當重要」。另外，醫生又提醒不要一餐餓一餐飽，而且大多數人每日飲水量沒達到1至3升的正常水平，這些都會對身體影響。

湖南一名54歲大媽腹痛入院，醫生檢查發現膽囊有大量結石。（微博圖片）
湖南一名54歲大媽腹痛入院，醫生檢查發現膽囊有大量結石。（微博圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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