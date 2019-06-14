影／福建省突發山崩 路邊車瞬間被土石流沖走

2019-06-14 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



中國福建省武平縣13日下午出現突發性山崩，多輛停在路邊的汽車當場被土石流沖走。根據陸媒報導，有一名男子受困，被找到時已搶救無效、不幸身亡。

監視器畫面可見，事發前道路與山坡間僅豎立數片圍籬，汽車與卡車分別停在兩側路旁，接著大量土石突然傾瀉而下，將兩排汽車沖向畫面另外一側，隨後覆蓋住整個路面。