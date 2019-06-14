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江蘇女博士 自由潛水破世界紀錄

2019-06-14 16:27世界日報 中國新聞組／上海14日電

陸文婕打破了有蹼雙蹼挑戰世界紀錄。圖／取材自微博
陸文婕打破了有蹼雙蹼挑戰世界紀錄。圖／取材自微博
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中國選手陸文婕在2019年自由潛水亞洲杯以83米的成績打破了日本選手Saiyuri保持的AIDA女子恆定配重有蹼雙蹼世界紀錄，她同時獲得女子組總成績的冠軍。雖然手握6項全國紀錄，但陸文婕並非職業運動員出身，她是一名臨床藥理學的女博士，本科就讀於北京大學

揚子晚報報導，陸文婕來自江蘇，是位常州姑娘。北大畢業後，陸文婕赴美國求學。2014年，在一次海底科考活動中，她接觸到自由潛水運動，從此為之著迷。如今，這位雙料女博士，不僅是基因藥理學的諮詢師，還是自由潛水運動的多項國家紀錄保持者。

自由潛水亞洲杯比賽級別為世界紀錄級比賽，比賽正賽共分為三天，首日比賽項目為恆定配重有蹼（CWT/CWTB）、次日比賽項目為攀繩下潛（FIM）、第三日比賽項目為恆定配重無蹼（CNF）。

報導指出，陸文婕使用雙蹼挑戰83米深度，並非常順利的獲得白牌，用時3分6秒，這是中國選手第一次打破該領域的世界紀錄。次日的攀繩下潛她發揮穩定，下潛深度75米，居女子組第一位。恆定配重無蹼項目，陸文婕最終下潛深度為48米，用時2分2秒，最終三天比賽成績疊加，以總分第一拔得頭籌。

陸文婕表示去年挑戰攀繩世界紀錄失利後，一直感到非常遺憾，經過一年的調整、學習、訓練和堅持，終於圓了自己的一個心願。

目前，陸文婕保持著中國女子自由潛8個項目中的6項國家記錄，並不斷刷新成績。此次的恆重有蹼雙蹼項目是她第29次刷新國家記錄,並打破世界紀錄。在AIDA官方個人全能排名中，陸文婕位列女子世界第三位。

北京大學上海基因

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