宮保雞丁原來不是川菜 濟南發現發明人墓

2019-06-14 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



山東濟南祝舜路一處工地施工發現古墓，遺跡顯示墓主人是晚清名臣丁寶楨。丁寶楨被稱為丁宮保，而宮保雞丁正是丁寶楨所發明。消息引發大陸網友好奇的是，原來宮保雞丁不是川菜。

濟南時報報導，山東電建第一公司施工的祝舜路工地，被考古專家確認是丁寶楨的墓地。

濟南市歷城區已叫停工程施工，等待進一步考古調查。在濟南的丁氏宗族宗親會、丁寶楨第六世孫丁峻指出，這是丁氏宗族墓園最大的一處，宗親會推測是丁寶楨和夫人的合葬墓。

史料記載，清廷封丁寶楨為太子太保，丁寶楨因此被稱為丁宮保，而川菜最有名的宮保雞丁正是丁寶楨所發明。

據瞭解，宮保雞丁在魯菜、川菜、貴州菜中都有記載，菜式起源自魯菜中的醬爆雞丁，和貴州菜的胡辣子雞丁，而被清朝山東巡撫、四川總督丁寶楨改良發揚，形成了一道新菜式宮保雞丁。

丁寶楨第六世孫丁峻指出，據家裡老人傳說，丁寶楨十分熱愛美食，曾親手教廚子做菜。他先後在湖南、山東、四川等多地任職，最喜歡吃炒雞丁，在湖南當官時在炒雞丁裡加了辣椒，到山東後又加了蔥和花生，後來到了成都，又在裡邊加了花椒。