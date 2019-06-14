滬倫通預計下周開通 華泰拔頭籌

2019-06-14 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



自2015年啟動可行性研究以來，已比外界預期時間再三推遲的滬倫通有新進展，權威人士表示，華泰證券將拔得滬倫通頭籌，預計17日中英兩國將在倫敦開啟第十次中英經濟財金對話中，正式宣布滬倫通啟動。

21世紀經濟報導，倫交所首席執行官史威默（David Schwimmer）13日在第11屆陸家嘴論壇上表示，滬倫通相關監管框架已建好，跨境交易規則已確認，即將啟動，「目前已有一位發行商做好準備開始行動，我們對此感到非常激動。」

史威默指的應是華泰證券，這家上海、香港兩地上市的公司，之前已確認6月11日至14日在倫敦市場發行8250萬份全球存托憑證（Global Depository Receipts，簡稱GDR），如果順利，20日GDR將在倫交所主機板交易。

倫敦證券交易所12日發布公告，滬倫通的所有要求現已到位，已準備好啟動，開始接受企業申請。

滬倫通，是上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制，滿足條件的上海和倫敦上市公司可在對方市場發行存托憑證（DR），透過滬倫通機制連接兩個市場交易。

總部位於南京的華泰證券，將成為第一家透過滬倫通登陸倫交所的A股公司，該公司11日發佈公告表示，發行GDR的計畫已獲英國金融監管局（FCA）批准。

根據公告，華泰證券本次發行GDR的價格區間為每份20至24.5美元，預計將在英國市場募集16.5億至20.2億美元，如果發行順利，華泰證券GDR預計將於6月20日正式在倫交所主機板市場，透過滬倫通機制實現交易。

此次GDR發行量占到華泰已發行股本約10%，每份GDR代表10股公司A股股票。華泰表示，所得款項將用於資助其在國內外的擴張。

華泰證券原計劃於去年12月中在倫敦發行GDR上市，後因技術問題延遲。5月底央行和國家外匯管理局發佈《存托憑證跨境資金管理辦法（試行）》，明確存托憑證跨境轉換資金管理規則，為華泰在倫敦發行GDR掃除最後障礙。

摩根大通、華泰金融控股（香港）有限公司和摩根士丹利擔任此次發行的聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。滙豐銀行和瑞信也參與了這筆交易。