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廣東登革熱病例暴增 珠三角風險高

2019-06-14 04:36聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省衛生健康委員會13日通報登革熱疫情信息，截至6月12日，今年該省18個地市報告240例登革熱病例，較2018年同期（44例）相比上升明顯，其中，境外感染輸入病例231例，柬埔寨占到近七成。

中新社報導，登革熱主要通過白紋伊蚊（花斑蚊）叮咬傳播，傳播速度快，目前無特異性治療藥物，少數病例可出現嚴重出血、休克甚至死亡。

廣東疾控專家評估認為，由於今年該省受「厄爾尼諾」影響，雨水偏多氣溫偏高，環境非常適合蚊蟲孳生，部分地區蚊媒密度較高，且柬埔寨等東南亞周邊國家和地區登革熱疫情呈高發態勢，當前廣東已提前進入登革熱本地流行季節。

「珠三角多個地區已報告多例本地散發登革熱病例，全省發生登革熱本地疫情傳播擴散的風險進一步增加。」廣東疾控專家指出，廣州、珠海、江門、深圳等珠三角地區為當前登革熱發生本地傳播的高風險地區，既往疫情較多的粵東（潮州、汕頭、揭陽）、粵西（湛江、陽江）地區發生本地疫情的風險進一步升高。

廣東省衛生健康委稱，殺滅成蚊是登革熱防控的關鍵措施，市民從自我做起，齊行動，清積水、滅成蚊、防叮咬；準備前往有登革熱疫情地區的旅行者，應做好防蚊措施，如穿淺色長袖衣褲，使用含有避蚊胺成分的驅蚊劑等。

此外，在登革熱流行區旅行結束後15天內，如出現發熱、皮膚潮紅、肌肉、骨骼疼痛等症狀時，應盡早就醫治療，並向醫生說明。

登革熱疫情柬埔寨

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