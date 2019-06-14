秦俑彩繪易脫落 原因找到了

2019-06-14 04:37 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



西北大學13日透露，學者研究發現，秦俑彩繪製作時的膠料選擇可能並無統一標準，彩繪層膠料流失、降解嚴重，殘留量極少，這可能是秦俑彩繪易脫落的重要原因，所以出土後應立即加固處理。

中新社報導，秦俑表面原本擁有絢麗的彩繪，是一支鮮活生動的「地下軍團」。在兩千多年的埋藏中，秦俑經歷了大火焚燒、坍塌掩埋、地下水侵擾等破壞，出土後僅殘留少量彩繪。根據出土情況，秦俑表面的彩繪由生漆、礦物顔料、膠料（調和劑）三種物質組成，彩繪的製作工藝為髹漆後再繪彩。

西北大學文化遺產學院文物保護系主任楊璐表示，秦代使用的顔料多為無機礦物顔料，這些顔料均為顆粒狀，附著力較差。為了增加顔料的附著力，提高彩繪的穩定性，古人習慣向顔料中加入膠料，多為與生活緊密相關的天然有機物，如皮膠、雞蛋、牛奶等，與顔料混合均勻後進行繪彩。

西北大學與秦始皇帝陵博物院合作研究，分析了彩繪樣品中的氨基酸、脂肪酸和糖類物質，計算並推斷秦俑彩繪膠料的殘留量及種類。

結果表明，製作秦俑彩繪時，膠料的選擇並沒有嚴格一致的規定。工匠們有可能就地取材，或根據各自的習慣使用不同膠料。由於年代久遠、埋藏時間長，秦俑彩繪層膠料流失、降解嚴重，殘留量極少。這可能是秦俑彩繪易於脫落的重要原因。因此，秦俑出土後應立即進行彩繪加固處理。

楊璐說，製作秦俑時膠料沒有嚴格規定，也有可能是因為秦統一六國後，從各地徵集徒役修建秦陵，來自不同地區工匠的繪彩習慣差異造成的。

「通過對古代彩繪膠料的分析，不但可以對彩繪工藝史進行研究，還可以從另一個側面反映出古人的生產生活狀況。」楊璐表示，更為重要的是按照文物保護修復的原則，應盡可能使用原有材料進行保護修復。因此，搞清楚彩繪製作時使用的原始膠料將為彩繪的保護處理提供指導。