港珠澳大橋 旅客突破千萬人次

2019-06-14 04:37 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



港珠澳大橋將啟動東人工島旅遊開發。圖為2018年10月18日無人機拍攝的港珠澳大橋東人工島。 新華社 分享 facebook 港珠澳大橋管理局透露，12日至13日期間，大橋管理部門正在對東人工島旅遊及配套設施開發總體策畫及概念設計工作進行評標，並將於近期公布中標團隊。這也標誌著港珠澳大橋東人工島的旅遊開發提上日程。

新華社報導，作為粵港澳大灣區重要的基礎設施，港珠澳大橋自去年10月通車運營至今，已成為境內外遊客熱門「打卡」目的地。據港珠澳大橋邊檢站統計，截至本月6日，驗放出入境旅客已突破1000萬人次。在珠海經港珠澳大橋過關前往香港，成為不少遊客的新選擇。

港珠澳大橋邊檢站書記何鋒表示，在交通樞紐和知名景點的共同影響下，大橋珠海口岸出入境客流呈現大陸和港澳旅客大進大出趨勢。目前，港珠澳大橋日均流量達4.4萬人次。受澳門利用大橋口岸分流關閘客流等因素影響，珠澳出入境方向客流迅速攀升，日均客流量突破7000人次。

遊客數量的快速增長，也推動港珠澳大橋旅遊開發的進程不斷加快。而在港珠澳大橋建設設計方案當中，對於東人工島建設的思路就是集交通、管理、服務、救援和觀光功能為一體的綜合運營中心，且開放遊客觀景覽勝功能。

根據「2018年廣東省海洋經濟發展報告」的數據，去年廣東海洋生產總值1.93兆元，其中濱海旅遊業仍是廣東海洋經濟發展的支柱產業，其增加值占主要海洋產業增加值比重超過50%。

在港珠澳大橋開通半年後，今年4月，大橋管理局就東人工島旅遊及配套設施開發總體策畫及概念設計工作面向全球正式進行公開招標。

大橋管理局相關負責人表示，招標公告發布後，來自全球旅遊業界的眾多頂尖團隊積極報名參加投標。港珠澳大橋管理局在5月10日還組織投標人開展詳細的現場考察，並在西人工島組織舉行招標的介紹及答疑會。

經過近兩個月的準備，目前已進入項目評標階段。大橋局相關負責人表示，經專家評標後將確定中標單位並進行公示。中標單位隨後將與港珠澳大橋管理部門一起，開展東人工島旅遊及配套設施開發總體策畫及概念設計的相關工作。