親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港珠澳大橋 旅客突破千萬人次

2019-06-14 04:37聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

港珠澳大橋將啟動東人工島旅遊開發。圖為2018年10月18日無人機拍攝的港珠澳大...
港珠澳大橋將啟動東人工島旅遊開發。圖為2018年10月18日無人機拍攝的港珠澳大橋東人工島。 新華社
分享
港珠澳大橋管理局透露，12日至13日期間，大橋管理部門正在對東人工島旅遊及配套設施開發總體策畫及概念設計工作進行評標，並將於近期公布中標團隊。這也標誌著港珠澳大橋東人工島的旅遊開發提上日程。

新華社報導，作為粵港澳大灣區重要的基礎設施，港珠澳大橋自去年10月通車運營至今，已成為境內外遊客熱門「打卡」目的地。據港珠澳大橋邊檢站統計，截至本月6日，驗放出入境旅客已突破1000萬人次。在珠海經港珠澳大橋過關前往香港，成為不少遊客的新選擇。

港珠澳大橋邊檢站書記何鋒表示，在交通樞紐和知名景點的共同影響下，大橋珠海口岸出入境客流呈現大陸和港澳旅客大進大出趨勢。目前，港珠澳大橋日均流量達4.4萬人次。受澳門利用大橋口岸分流關閘客流等因素影響，珠澳出入境方向客流迅速攀升，日均客流量突破7000人次。

遊客數量的快速增長，也推動港珠澳大橋旅遊開發的進程不斷加快。而在港珠澳大橋建設設計方案當中，對於東人工島建設的思路就是集交通、管理、服務、救援和觀光功能為一體的綜合運營中心，且開放遊客觀景覽勝功能。

根據「2018年廣東省海洋經濟發展報告」的數據，去年廣東海洋生產總值1.93兆元，其中濱海旅遊業仍是廣東海洋經濟發展的支柱產業，其增加值占主要海洋產業增加值比重超過50%。

在港珠澳大橋開通半年後，今年4月，大橋管理局就東人工島旅遊及配套設施開發總體策畫及概念設計工作面向全球正式進行公開招標。

大橋管理局相關負責人表示，招標公告發布後，來自全球旅遊業界的眾多頂尖團隊積極報名參加投標。港珠澳大橋管理局在5月10日還組織投標人開展詳細的現場考察，並在西人工島組織舉行招標的介紹及答疑會。

經過近兩個月的準備，目前已進入項目評標階段。大橋局相關負責人表示，經專家評標後將確定中標單位並進行公示。中標單位隨後將與港珠澳大橋管理部門一起，開展東人工島旅遊及配套設施開發總體策畫及概念設計的相關工作。

港珠澳大橋人工島

相關新聞

北京台灣會館／金榜傳奇 清代台灣科舉進士

2019-06-14 04:56

北京台灣會館／「五人上書」銅像 抗馬關條約感人故事

2019-06-14 04:54

北京台灣會館／介紹台灣名人鍾理和、林海音…在京生活

2019-06-14 04:53

北京台灣會館／清朝台灣舉人赴京趕考居所

2019-06-14 04:52

上海盼解垃圾「破袋」難題

2019-06-14 04:40

明代城門步道 南京擬重現

2019-06-14 04:40

抗戰戲劇博物館 重慶10月25日試營運

2019-06-14 04:39

陸高校畢業生7成租房 近半父母補貼

2019-06-14 04:38

秦俑彩繪易脫落 原因找到了

2019-06-14 04:37

廣東登革熱病例暴增 珠三角風險高

2019-06-14 04:36

北師珠升格變停辦 爆千人「圍校」示威

2019-06-13 18:16

暴雨沖走沙井蓋 東莞3歲女童跌入下水道失蹤

2019-06-13 18:03

珠海、江門 出現巨大「龍吸水」

2019-06-13 17:53

一家5口出遊1人還…3老人被冰櫃藏屍

2019-06-13 17:01

冒用女友亡夫名 殺人犯躲15年

2019-06-13 17:01

水果那麼貴… 中國CPI創15個月新高

2019-06-13 16:44

《北京觀察》「水果自由」 全是一場白忙

2019-06-13 16:41

上交所理事長：科創板首批企業2個月內上市交易

2019-06-13 12:25

萬里京運第一站 白霧村美如畫

2019-06-13 05:21

國際航線大開通 長沙直飛肯亞

2019-06-13 05:19

北京招募463人 設「長城護衛隊」

2019-06-13 05:19

貴陽-墨爾本航線 每周一班

2019-06-13 05:19

昆明-聖彼得堡 直飛定期航班開通

2019-06-13 05:18

京張高鐵 拚年底開通

2019-06-13 05:18

鄭州機場城際鐵路 「四電」工程開工

2019-06-13 05:17

搶人才 杭州放寬落戶資格至大專

2019-06-13 05:17

上海總人口 老人占34.4%

2019-06-13 05:17

新疆喀納斯機場 擬全年通航

2019-06-13 05:17

影／桂林導遊好囂張 威脅1小時內必須消費2萬人民幣

2019-06-12 15:35

河南女網友揭村長獸行 性侵不成狠殺母子3人

2019-06-12 15:23

男「抖內」女主播32萬人民幣 母獲知當晚氣死了

2019-06-12 15:12

家長瘋學區房…南京13平米棚房 炒成230萬元豪宅

2019-06-12 14:28

借款糾紛 66歲北京天橋商場將網拍 起拍價4億

2019-06-12 14:28

遼寧鞍山／酸湯子、小雞燉蘑菇 鮮美上桌

2019-06-12 14:09

遼寧鞍山／皮影戲活靈活現 剪紙造形誇張奇特

2019-06-12 14:09

遼寧鞍山／到岫岩玉博物館 欣賞岫岩玉之美

2019-06-12 14:09

遼寧鞍山／全球最大玉佛 坐鎮玉佛苑

2019-06-12 14:09

吃喝拉撒離不開的微信 講錯話就讓你無法生活...？

2019-06-12 10:00

教禮節發大財！上流中國人的「歐式貴族」養成

2019-06-12 09:45
看更多

熱門文章

反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步

2019-06-13 06:28

送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

2019-06-13 10:00

影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友

2019-06-13 13:32

影／這裡還不是中國！港警開槍射人 外國記者爆氣喝止

2019-06-13 13:03

香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯

2019-06-13 18:58

陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案

2019-06-13 18:43

不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾

2019-06-13 16:30

香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步

2019-06-13 09:31

秋後算帳？4港大學生被捕 傳警方搜查宿舍

2019-06-13 22:06

反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰

2019-06-13 18:44

英對港無法律權力但有責任 梅伊：應尊重中英聯合聲明

2019-06-13 13:22

蔡總統：逃犯條例侵犯我國主權 「拒絕接受」

2019-06-13 15:54

特派記者在現場／反送中警民衝突過後

2019-06-13 11:41

港警射布袋彈有多可怕？ 重傷可致盲

2019-06-13 17:14

網路瘋傳港警丟出催淚彈 結果丟成隨身保溫瓶？

2019-06-13 16:20

當林鄭月娥哽咽時 蔡詩萍：更多街頭上的母親在哭泣！

2019-06-13 16:30

【即時短評】定位為暴動 北京將堅持香港修例

2019-06-13 20:55

香港警民衝突 中共外交部：這是有組織的暴動

2019-06-13 18:56

國民黨：香港抗爭越演越烈 說明一國兩制都是虛言

2019-06-13 15:38

歐盟：香港修逃犯條例觸敏感 恐傷商業地位

2019-06-13 07:45

香港反送中抗爭 總統府：台灣不會是惡法幫凶

2019-06-13 09:20

香港警務處：反送中示威為612暴動 拘捕10多人

2019-06-13 18:03

沒有民主的悲哀！呂秋遠：颱風肆虐香港 台灣會沒事？

2019-06-13 12:11

批反送中運動失控 新黨宣示挺香港法治、反民粹暴力

2019-06-13 11:26

稀土出口下降是因中共控制？ 陸商務部回應了

2019-06-13 19:22

郭明錤：華為鴻蒙手機10月上市 低階市場為主

2019-06-13 14:32

反送中立法會議員現身 提議先修台灣個案

2019-06-13 10:55

婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣

2019-06-13 18:42

香港警民衝突共致81人受傷 警方發150枚催淚彈

2019-06-13 20:38

嚇死！一度停止心跳 中彈司機：去了鬼門關又回來

2019-06-13 21:13

大陸駐英大使警告：若英封殺華為 將損兩國關係

2019-06-13 16:16

8年前說一國兩制是謊言 王丹：當時很多人不信

2019-06-13 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top