陸高校畢業生7成租房 近半父母補貼

2019-06-14 04:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



又是一年畢業季。58同城、安居客13日發布的「2019高校畢業生就業居行報告」顯示，七成畢業生選擇租房居住，其中個人工資、父母支持成為主要的房租來源。

中新社報導，這份報告基於一線和新一線15座城市2019屆畢業生的調研，其學歷為專科及以上。其中，3成畢業生來自一線城市，7成來自新一線城市。

對剛走出校園、經濟條件有限且缺乏社會經驗的畢業生來說，尋找穩定的住所成為其走向社會的考驗之一。

報告顯示，近7成畢業生已經租房或準備租房，也有30.3%的畢業生表示不考慮租房。

從租金情況來看，受到經濟條件限制，畢業生租房租金集中於每月800元（人民幣，下同）至1800元，平均租金為每月1668元。

大陸一線城市租金平均值高於新一線城市，對初入職場的畢業生而言，租房壓力普遍較大。

在詢問租金來源的一道多選調查題中，81.4%的受訪者勾選個人工資，42.7%的受訪者勾選父母支持，同時有26%的受訪者選擇銀行信用卡。其中，報告顯示，父母補貼租金占畢業生總體租金的20%-50%之間。

在被問及是否會選擇與人合租時，54.9%的畢業生選擇合租，在合租對象的選擇上，以同事、同學等更為熟悉且更有共同語言的人群為主。此外，畢業生多希望合租者社會關係簡單、有較為良好的生活及作息習慣。

此外，報告發現，購房仍是多數受訪者的目標之一。報告顯示，95%的受訪者表示有明確的購房計畫，有76.6%的畢業生希望在工作城市（包含家鄉是工作城市）購房，另有16.4%的畢業生表示會回到家鄉城市購房，而不打算買房的畢業生占比僅1.3%。

報告認為，畢業生在就業、租房、置業等方面普遍擁有較為清晰的規畫，且年輕一代獨立意識較強，大多希望依靠自身努力完成各項人生目標。