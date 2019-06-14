明代城門步道 南京擬重現

2019-06-14 04:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



南京市相關部門透露，該市計畫在中華門甕城正門所對的秦淮河上修建兩座平行橋，供車輛通過，而甕城正門將重現數百年前的人行步道。

中新社報導，南京明城牆距今已有650餘年歷史，中華門又是13個內城門中現存最大、最雄偉的一座。但是多年來，中華門甕城正門前一直是車水馬龍的交通要道，不僅不能供遊客駐足欣賞，每天巨大的通車量也讓這座「古董」難以負荷。

南京市文化和旅遊局副局長顔一平表示，中華門甕城作為國寶級文物，從古到今歷經多場戰火侵襲，牆體受到不同程度傷害。

目前南京市正對其進行無害勘測，希望能對這座650餘歲的文物進行一次徹底的體檢，並依「體檢結果」做進一步的保護修繕。

南京市規劃和自然資源局總規劃師呂曉寧指出，此次公布的改造規劃方案，是在嚴格保護文物本體、保持歷史軸線、保證文物安全的基礎上，借鑒西安永寧門及含光門經驗，將甕城前的金陵名橋—長干橋從「交通混行」改為「景觀步行」，在甕城的東西券門處分別新建南北向跨秦淮河通道，一方面徹底消除車輛通行轉彎過急的安全隱患，保護中華門甕城與城牆安全。

同時，現有長干橋完全改造為步行景觀橋，為展示城牆及長干橋提供最佳空間，也為居民生活出行提供便利。南京市將在開展社會公眾意見徵詢工作後，完善中華門甕城保護與展示工程方案，並按程序上報審批。