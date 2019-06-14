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上海盼解垃圾「破袋」難題

2019-06-14 04:40聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸各地近期大力推動垃圾分類。圖為浙江桐廬志願者（前）在舊縣街道西武山村「雞毛換...
大陸各地近期大力推動垃圾分類。圖為浙江桐廬志願者（前）在舊縣街道西武山村「雞毛換糖」垃圾回收點幫助村民回收垃圾。 新華社
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垃圾乾濕要分類，許多上海居民逐漸培養出習慣，但投放時濕垃圾要破袋，一些居民對此表示還有不便。上海在推動垃圾分類的過程中，正探索新方案，積極化解「破袋」難題。

新華社報導，所謂破袋就是將裝著濕垃圾的袋子弄破，把濕垃圾投放到濕垃圾桶裡，把弄破的袋子投放到乾垃圾桶裡。一方面這是為了方便查看分類質量，另一方面也是為了方便末端處理。

「垃圾分類中的後期處置工藝決定了前端的分類方式。」上海市綠化市容局環衛處處長徐志平表示。濕垃圾經過破袋、分揀、水解製漿後，經有氧發酵變成肥料，或者無氧處理生成沼渣和沼氣。

「目前大型裝置有兩種破袋方式。單軸破袋機『破袋』不破碎，但是遇到硬質塑料時，可能因為卡頓而停機。而垃圾分類推廣初期，居民分類習慣尚未完全養成，濕垃圾純度不高，經常混有瓶瓶罐罐。」上海黎明資源再利用公司總經理華銀鋒表示。

專家認為，「源頭破袋」還是現階段的最佳選擇。為了方便居民，上海很多小區在投放點旁邊配上洗手液和水龍頭，方便市民破袋後洗手。上海寶山區的寶林五村，則引入小發明「分類神器」。這個帶有鋸齒的小裝置被架在濕垃圾桶上，居民扔垃圾時，袋子被鋸齒一鉤就破掉了。

與此同時，各方也在探索「不破袋」的可能性。在靜安區北站街道的河濱豪園，有一座占地約20平方公尺的小型濕垃圾處置裝置，濕垃圾連袋投入，經機械破碎袋子後，被分揀出來，濕垃圾經過發酵製成肥料。

目前市面上有多種類型的可降解塑料袋，如以澱粉為填充劑的生物分解塑料袋，以秸稈、枯枝落葉為重要原料的生物分解塑料袋。

不過，徐志平認為，可降解塑料袋的主要問題在於「垃圾袋和濕垃圾的降解速度並不一致。」濕垃圾降解成有機質，一般不超過1個月。但生物分解垃圾袋需要幾個月甚至半年。

目前，可降解塑料袋的售價，至少比普通垃圾袋貴50%以上。在沒有剛性約束的前提下，多數居民還是會選擇物美價廉的普通垃圾袋。不少固廢處置企業正在和科研院所合作，希望能找到一條「降解快且成本低」的出路，推動垃圾破袋難題的解決。

上海垃圾分類

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