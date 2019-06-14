抗戰戲劇博物館 重慶10月25日試營運

2019-06-14 04:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



重慶市話劇院院長張劍13日表示，依託重慶抗戰時期劇場「抗建堂」、歷時4年時間打造而成的重慶抗戰戲劇博物館已竣工驗收，將於今年6月18日試營運。這是目前中國大陸首個以抗戰戲劇為主題的話劇類專業博物館。

中新社報導，抗戰時期，大批文化教育機構遷入國民政府戰時首都重慶，重慶成為當時中國的文化中心。

1940年4月，時任國民政府軍事委員會政治部第三廳廳長的郭沫若為解決當時重慶戲劇隊伍雲集，而劇場奇缺的困難，向時任國民政府軍事委員會政治部副部長的周恩來提議，修建一座專門用於話劇演出的劇場。

劇場1940年動工修建，1941年4月5日啟用，時任國民政府主席林森取戰時全民口號「抗戰必勝，建國必成」之義為劇場親筆題名「抗建堂」。

自劇場啟用至1945年抗戰勝利，抗建堂共上演了33出大型話劇，包括郭沫若的「棠棣之花」、曹禺的「雷雨」、吳祖光的「牛郎織女」等。此外，中國萬歲劇團、中央青年劇社、中華劇藝社等著名話劇團體及大批名角先後在抗建堂演出，抗建堂由此被戲劇界譽為「中國話劇的聖殿」。

張劍指出，重慶抗戰戲劇博物館依託重慶市級文物保護單位抗建堂打造而成，由抗建堂劇場、歷史陳列和展演體驗區三部分構成，使用面積近3000平方公尺。

其中，歷史陳列以「中國話劇的黃金歲月」為主題，含抗戰戲劇概況、抗戰戲劇團體、抗戰戲劇名人、抗戰戲劇名劇、抗戰戲劇歷史成就、抗戰戲劇精神傳承等八個單元。主要以文圖、劇本實物、舞美模型等方式，系統展示重慶抗戰戲劇的歷史風貌、歷史貢獻和藝術成就。

走進歷史陳列展廳，便看到「演員四億人，戰線一萬里。全球作觀眾，看我大史劇。」該話語出自劇作家田漢，既是對彼時全民對日抗戰現實狀貌的描述，也是對抗戰戲劇在全大陸範圍內如火如荼開展的總結。

「只有讓更多的人來參觀體驗，才能助力抗戰戲劇歷史發揚光大，並傳承下去。」張劍稱，下一步，重慶抗戰戲劇博物館將在普及傳播抗戰戲劇知識、推動抗戰戲劇價值當代利用和愛國主義教育、話劇知識普及等方面發揮作用。