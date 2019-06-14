北京台灣會館／清朝台灣舉人赴京趕考居所

2019-06-14 04:52 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／北京報導



北京台灣會館，是大陸現存唯一的台灣會館。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 北京市東城區大江胡同內，有一棟「台灣會館」，建於清光緒年間(1980年前後)，距今已有約130的歷史，是中國大陸現存唯一的台灣會館。

為什麼北京會建台灣會館？得追溯到明朝鄭成功時期。西元1662年，鄭成功從荷蘭人手中收復台灣，大批漢族移入；21年後，明鄭向清政府投降，清廷統治台灣，自清康熙二十四年(1685年)，科舉制度開始在台灣推行，當時從台灣到北京千里迢迢，舉人應考非常不容易；為了讓這些台灣的舉人到北京參加科舉會試，有個安頓落腳的地方，有必要在北京蓋一棟台灣會館。

根據史料「巡台退思錄」記載，1883年，時任分巡台灣道的官員劉璈提出在京購建會館，方便赴京參加會試的舉人和在京台籍官員居住；劉璈撥銀4300兩，委託在京紳友籌建會館，約在1890年前後建設完成。清末科舉制度廢除後，會館不再是台灣舉人的落腳之處，現今轉型成為在京台灣鄉親進行聯誼交流的「台胞之家」。

俯瞰台灣會館，經歷百年多的歲月洗禮。 圖／台灣會館提供 分享 facebook

北京台灣會館每星期二是公共開放日，遊客可以進入會館參觀。會館講解員梁緣向記者介紹，台灣會館曾有兩次修繕，第一次是1993年，第二次是2009年，修繕並擴建，從540平米擴大到3800平米，已經不是當年普通的老北京兩進小院了。在台灣設計師精心裝飾設計下，會館閩南客家風格的飛簷斗拱，與老北京四合院的古樸風韻交相輝映，別具一格。

會館內也處處呈現濃郁的台灣氣息。首先看到的水幕牆面，是根據台灣的東海岸線所設計；兩邊牆上是由台灣運來、台灣非常有名的琉璃，上邊不同顏色裡的圖騰符號，代表台灣少數民族。抬頭看上邊的油傘燈，是根據台灣油紙傘的傘架設計的。

遊客在展室內可以聞到很香的味道，是台灣檜木散發出的香味；還有色彩艷麗的客家花布；對面的牆用瓦片堆積而成，很像海上的浪花。

擴建後的台灣會館，分為四個主要區域：第一是京台交流史展示區，通過紀念牆和主題展廳，採取實物（文物）與圖片、多媒體相結合等形式，展示一百多年來台灣會館的歷史變遷、在京生活的台灣名人，還有專區介紹科舉文化及歷史上33位進京金榜提名進士的台灣人物，及京台兩地交流史。 台灣會館在北京前門外位置展示縮影 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

第二是貴賓接待區；第三是多功能會展區，用於各種會展和聯誼活動；第四是民俗文化體驗區，設有民俗藏品廳和民俗體驗館，展示台灣民俗文化，有民俗布袋戲表演看台。 台灣會館的民俗文化體驗區展示台灣民俗文化，有民俗布袋戲表演看台。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

會館外紅磚砌成的道路，很有台灣建築的特色；古樸的北京四合院加入了騎樓、拱牆、琉璃飾品等台灣特色元素；街頭巨幅的宣傳畫，描畫著台灣鹿港老街，三峽老街的獨特風情。遊人悠閒地漫步其中，時空交錯的感覺，頓時湧上心頭。