北京台灣會館／介紹台灣名人鍾理和、林海音…在京生活

2019-06-14 04:53 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／北京報導



會館內介紹當年鍾理和、林海音等生活在北京的台籍知名人士。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 1895年清廷甲午戰敗、台灣被割讓給日本後，很多台灣人舉家遷往大陸，其中不少人選擇到北京生活，多居住在南城的漳州會館、晉江邑館，台灣會館也是他們落腳或平日聚會之地。包括：知名小說並被改編為電影的「原鄉人」客家作家鍾理和，小說「城南舊事」知名作家林海音，連戰祖父「台灣通史」作者連橫等人，都曾在此生活過，台灣會館特別展示這些史料。

「我張開一雙翅膀，背馱著一個希望，飛過那陌生的城池，去到我嚮往的地方。」鍾理和，台灣高雄人，根據記載，他是真正在台灣會館居住過的人。「原鄉人」1980年被改編為電影，由李行導演，秦漢、林鳳嬌主演，並由鄧麗君演唱主題曲。

林海音，台灣苗栗人，原名林含英，在北京生活了25年，前12年跟著父親在永春會館、焦嶺會館居住，父親去世後，他長期居住晉江邑館。代表作「城南舊事」裡面的人物英子，就是以她自己原型所創作的。她1948年返台後，創立純文學出版社。

作家許地山，清代台灣進士許南英之子，台灣台南人，五四運動時曾任燕京大學學生代表，出國留學返國後，曾任教燕京大學、北京大學、清華大學、香港中文大學。洪炎秋，台灣彰化人，1923年考入北京大學，孫中山逝世時，他作為北大台灣學生代表之一，向孫先生進獻挽聯，曾在北京居住20年。

作曲家江文也，台北淡水人，曾在北京師範大學音樂系、中央音樂學院任教，成名作品管絃樂曲「台灣舞曲」曾在國外獲獎，也創作許多富有民族風格、旋律優美的作品，如「阿里山的歌聲」、「春曉」、「靜夜思」、「漁翁樂」等。

名醫陳順龍，台灣台南人，著名牙醫師，據說他曾進皇宮替慈禧太后醫治過牙，也曾為魯迅、梅蘭芳、馬良連等名人醫過牙。