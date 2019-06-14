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北京台灣會館／金榜傳奇 清代台灣科舉進士

2019-06-14 04:56聯合報 特派記者胡明揚／北京報導

會館內展示清代進士金榜提名的榜單 記者胡明揚／攝影
會館內展示清代進士金榜提名的榜單 記者胡明揚／攝影
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北京台灣會館設立初衷，是為了安頓清代遠渡重洋進京趕考的台灣舉人；所以整修擴建後，特別在展廳介紹清代的科舉制度，及清政府從康熙三十三年到光緒二十九年200多年間，金榜提名的台灣33位進士重要人物介紹。

展示廳首先展示明末清初鄭成功在1662年收復台灣後，將科舉制度移植到台灣；他去世後，兒子鄭經繼位，在參軍陳永華推動下，設立了台南孔廟。台南孔廟是將儒學傳到台灣的第一所學校，又稱為「全台首學」。

展示區特別介紹鄭成功將科舉制度引進台灣 記者胡明揚／攝影
展示區特別介紹鄭成功將科舉制度引進台灣 記者胡明揚／攝影
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清代科舉考試的流程分三級，首先是童試，其次是鄉試，最後一試是會試和殿試。童試在台灣考，考中就是秀才；鄉試要到福建考，考中了就是舉人；只有舉人才可以到京城考試，所以京城的會館是為了方便來京考試的舉人住宿。最後一試會試和殿試，考中了就是一甲二甲三甲進士。

台灣會館展示了清代台灣進士名錄，將33位文科進士全部匯總。第一位是陳夢球，他是鄭成功參軍陳永華次子。康熙皇帝曾說過此忠義陳永華子也，對他有相當高的讚賞，顯示清廷對台籍領袖後人的重視。最後一位是汪春源，1903年考中進士，1905年科舉制度就廢除了，所以他也是最後一位台籍進士。汪春源是大陸前全國台聯會會長汪毅夫的曾祖父。

進士名錄中在台灣最出名的當屬丘逢甲，他考中進士後，見清廷腐敗，無意仕途，返回台灣教書。甲午戰爭後，清廷將台灣割讓給日本，他曾三次刺血上書，要求拒倭守土。他捐獻家資、訓練義軍抗日，最終因力量懸殊而逃回廣東辦學。辛亥革命成功後，他當選國民政府的廣東代表，赴南京投票選出孫中山擔任臨時大總統。台灣著名的逢甲大學就是紀念他創建的。

在33位台灣進士名錄中，可見到每位進士的籍貫，來自淡水、新竹、彰化、嘉義、諸羅、鳳山、安平、噶瑪蘭等各地熟悉的台灣地名，令台灣遊客感到非常親切。其中，唯一來自澎湖廳的蔡廷蘭，被稱為「開澎進士」，一生頗為傳奇。他考試結束搭船返鄉，途中遭遇大風，大難不死，船被風吹的漂到了越南，之後他徒步四個月才返回福建，並將這四個月的所見所聞撰寫成一部書「海南雜著」。

台灣文人注重書法，像進士許南英（著有「落花生」的文學家許地山之父）的字，有王羲之的風範。而施士潔是台灣最年輕的進士，20歲就考取進士，和父親施瓊芳是台灣史上唯一一對父子雙進士。丘逢甲、許南英、施士潔三人，當時被稱為台灣詩壇的三巨擘。

史料展示，清政府為了鼓勵台灣士子到大陸來應考，實施很多優惠政策，其中一項是會試中額；意思就是每十人或者十人以上進京參加會試的人，就會有一人中試，也就是保障名額。

除了保障名額外，還有一項就是「官送」。由於當時台灣往返大陸交通不發達，清政府為了愛惜人才，派官船去接他們，將他們送到淡水港再集體送到福州。

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