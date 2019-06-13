婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣

2019-06-13 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸一名54歲的賀姓婦人，因為經常沒吃早餐，也沒喝充足的水，結果最近突然出現腹部劇痛的症狀，只好趕緊到醫院就醫，醫生檢查完後當場傻眼，因為婦人的膽囊已經被7750顆結石塞滿，有些還跟雞蛋一樣大。

江西電視台都市現場報導，賀姓婦人表示，自己腹部近期突然劇烈疼痛，就醫後才知道跟平常作息有關，「我平時不愛吃早餐，也不愛喝水，冬天就一天都不喝水，夏天也只喝一點點。」

不過婦人當下並未立刻接受手術，直到醫生告訴她，不做手術可能會有生命危險，她才簽字同意。

經過3個小時的手術後，醫護人員終於從病患體內取出7750顆結石，醫生表示，這是自己做膽結石手術以來取過的最多的結石，最大的跟雞蛋一樣大，最小則像芝麻，目前婦人體內的結石已被全數清光。

專家表示，如果不吃早餐，膽汁經過一夜的貯存也無法排出，膽汁長期在膽囊淤積，濃度過高，容易引發膽結石，同時大量補充水分，可以稀釋膽汁，可以避免出現膽汁淤積沉澱，最後慢慢形成結石的局面。