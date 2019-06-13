北師珠升格變停辦 爆千人「圍校」示威

2019-06-13 18:16 世界日報 中國新聞組╱北京13日電



北京師範大學珠海分校（簡稱「北師珠」）近日傳出大批家長與學生「包圍」校園，抗議校方將學校升格為「珠海校區」後，珠海分校將於2024年終止辦學，導致升格前入學的學生權益無辜被犧牲。有媒體稱，為防事態升級，校方出動拒馬應對，更有公安進入校園戒備。

南方網報導，北京師範大學珠海分校（原北京師範大學珠海教育園區）創辦於2001年，是教育部批准設立、由北京師範大學和珠海市人民政府合作舉辦、進行本科層次教育的全日制普通高等學校。

教育部今年4月發布《關於同意北京師範大學珠海校區建設的批復》指出，支持珠海校區與本校區同水平、同標準的辦學定位。《批復》並強調，珠海校區招生之後，珠海分校逐年調減招生計劃，於2021年停止招生，2024年終止辦學。

香港蘋果日報報導，這場示威自10日下午開始，逾千名學生和家長在校內遊行。

有家長指，校方去年表示要將北京師範大學珠海分校升格為珠海校區，由原本獨立運作的二線大學，變成全國一流大學直接管轄的校區。不過，隨後被家長發現一份校內文件寫明，升級後的珠海校區，與之前的珠海分校無任何關係，即變相「殺校」。

據報導，眾多家長和學生感到「被騙」，有家長要求學校解釋；儘管校方重申會保障學生學習資源，但仍傳出珠海分校的學生要逐步讓出教學樓和宿舍給未來珠海校區的學生，甚至傳出校方將區隔分校和校區的學生。

報導指出，有部分示威家長及學生與進入校園的警方發生肢體衝突。另有警員在學校附近酒店續一一核查家長的身分證。

對此，北京師範大學12日在官方微博發出相關說明指出，珠海分校逐步實現轉型升級，在與珠海校區並行的過渡期結束後，整體併入珠海校區。另外，過渡期間，珠海分校學生按照入學時對應的招生代碼及校名，頒發畢業證和學位證。過渡期結束後，珠海分校的權利和義務由珠海校區完成全部承接。