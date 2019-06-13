暴雨沖走沙井蓋 東莞3歲女童跌入下水道失蹤

2019-06-13 18:03 世界日報 中國新聞組／廣州13日電



伴隨著雷雨大風等強對流天氣，廣東全省或遭遇「龍舟水」期間以來的最強降雨。東莞長安鎮11日因暴雨沖走沙井蓋，發生3歲女童不慎墜入下水道的悲劇，小花家人號啕痛哭的畫面在各個微信群傳開，但救援人員至今仍未找到失蹤兒童。

南方都市報報導，雙龍街位於東莞市長安鎮霄邊社區第二工業區，周邊廠房林立。從幼兒園門口沿著東華巷走到雙龍街，有200多米長。東華巷和雙龍街的路面都有施工，拐角處的下水道上面原本蓋著沙井蓋。但在一場暴雨過後，沙井蓋沒了蹤影。在暴雨中行走的小花，掉入了沒有沙井蓋的下水道。

事故發生後，長安鎮當晚立刻組織了由公安民警、消防官兵、社區干部群眾等150人組成的搜救隊伍，分小組、多批次到事發點沿線2 .2公裡的下水道進行搜救，並在連接的排澇站、閘口位置安排專人緊盯監控視頻，監察落水兒童蹤跡。

報導指出，12日清晨，該鎮再次組織了蛙人、潛水員約40人進入下水道沿線暗渠和排澇站持續搜救。鎮婦聯、團委等部門介入做好家屬情緒安撫等善後工作。

據了解，事發當天上午9時至下午18時，全鎮降雨量為66毫米。事發地點霄邊社區雙龍路因暴雨水浸，雨水倒灌導致沙井蓋被頂開。

經常途經雙龍街和東華巷的街坊們均表示，拐角處的路面平時都有沙井蓋，不知為什麼，事發時卻不在原處。東莞市長安鎮霄邊社區黨工蔡澤堂表示，社區此前甚少遭遇如此大雨，初步懷疑是因為雨量較大，井蓋被水流沖開，沒人發現。