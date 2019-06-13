珠海、江門 出現巨大「龍吸水」

2019-06-13 17:53 世界日報 中國新聞組／廣州13日電



廣州日報報導，12日下午，珠海市區情侶路海域出現「龍吸水」壯觀景象，大海上突然出現海面連接天際的巨大水柱。多位網友拍攝到的「龍吸水」動態非常震撼，引來路人一陣陣驚歎。

珠海市氣象部門負責人表示，之所以出現「龍吸水」現象，是由於珠海前段時間天氣炎熱，熱力條件充足，而最近幾天又處在副熱帶高壓邊緣地帶，容易出現強降雨雲團。

無獨有偶，昨天下午4時多，江門市新會區崖門出現了「龍吸水」現象，經確認，該「龍吸水」現象發生在新會區崖門古炮台旁邊的古井渡口碼頭附近的銀洲湖水面上，暫未造成人員傷亡和財產損失報告。

12日下午珠海市區情侶路海域出現「龍吸水」壯觀景象。圖／取材自廣州日報 分享 facebook