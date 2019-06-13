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冒用女友亡夫名 殺人犯躲15年

2019-06-13 17:01世界日報 中國新聞組／綜合報導

一名背負殺人罪名的男子，在逃避警方通緝之餘，還冒用女友亡夫的姓名隱姓埋名長達15年。直到近日被警方逮捕，女友才得知交往15年的男友是殺人犯，才恍然大悟表示「難怪他都不讓我喊他姓名」。

這名體格健碩的中年男子名叫張力，日前在蘇州市相城區渭塘鎮的一間租屋處被逮捕。面對警方質問，他一會說自己的名字叫程峰，一會又改口說自己叫田書彬。最後敵不過警方逼供，才一一從實招來。

16年前，27歲的張力從老家山東前往河南鄲城打工，某天晚上因心情不好把酒喝多了，與一名徐姓年輕人發生口角，張力盛怒之下拔刀砍殺了對方。徐男因傷勢過重經搶救無效身亡，張力也因此被警方依殺人罪名通緝。

為了躲避警方追捕，張力輾轉逃亡多地，最終決定落腳蘇州市相城區渭塘鎮，化名田書彬，開始隱姓埋名的生活。某次偶然機會，張力經朋友介紹認識了單親媽媽彭姝。當時彭姝已喪夫長達數十年，帶著一名年幼的兒子過生活，後來接受了張力的追求。

從事貨運工作工作的張力，因自己長年背負殺人通緝犯的罪名，因此無法實名考貨車司機駕照。他向女友彭姝撒謊，說自己把戶口名簿弄丟了，考不了貨運從業資格證。為了讓男友早日上崗工作，彭姝便帶著張力一起回到自己老家，讓張力頂替已逝丈夫程峰的身分，補辦一張新的身分證。因為程峰死亡時，妻子彭姝並未及時返鄉辦理戶籍註銷手續，因此在法律上程峰還處於未死亡狀態。加上張力和程峰二人無論在外貌或體態上都極為相似，又有彭姝親自陪同辦理，新的身分證很快就辦好。

擁有新身分的張力終於可以和彭姝母子倆一起過上安穩的生活。不過，直到最近張力被捕，彭姝才知道同居數十年的男友居然姓張不姓田。彭姝事後表示，男友平時很忌諱自己用程峰的名字稱呼他，且自己私下只能稱張力「小田」，現在終於明白「田書彬」也非男友真名。當一切都真相大白之後，彭姝捏了一把冷汗，目前張力已被移交河南鄲城警方處置。

殺人通緝
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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