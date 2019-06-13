一家5口出遊1人還…3老人被冰櫃藏屍

2019-06-13 17:01 世界日報 中國新聞組／上海13日電



錢家三位老人出遊客死他鄉，被藏屍冰櫃。圖／取材自澎湃新聞 分享 facebook

住南京的錢某梅2018年7月帶著父母、堂伯母及19歲的外甥女共五人外出旅遊，近一年後，卻只有外甥女一人回家。警方調查發現，三位老人在兩個月內先後因生病、絕食死亡，遺體被藏在深圳一出租房的冰櫃內，直到錢某梅今年5月在河南商丘跳樓自殺才曝光。唯一存活的外甥女12日語出驚人表示：「三老人選擇去世後藏屍冰櫃是計劃好的」。

紅星新聞報導，錢家的親人表示，錢某德2012年曾陷入一個後來被取締的「明明商」的傳銷組織，並介紹給姑媽及表妹，每人投入4000多元（人民幣，下同，約578美元），共投1.2萬元（約1734美元），他發現後制止，但已造成8000多元（約1156美元）損失。另錢某德的兒子錢明在90年代也曾陷入傳銷，並向前姐夫繆武打過5500元（約795美元）。至於錢家四死是否與傳銷有關，繆武認為「應該是這些害了他們」。

報導指出，深圳羅湖公安局12日表示，三老人死亡「這不是案件，就是個事件，所以不予立案。」早前，河南商丘市公安局也表示，錢某梅在河南商丘墜樓身亡一案，已排除刑事案件。

澎湃新聞報導，錢某梅去年7月帶著66歲的父親錢某德、67歲的母親皇甫某英、79歲的大媽（堂伯母）李某珍及外甥女繆蘭出遊後失聯；5月12日晚，錢某梅從河南金士頓國際假日酒店22樓墜樓身亡後，警方循線於5月21日在三名老人於2018年9月租下的深圳羅湖區出租戶一個冰櫃裡，尋獲三名老人的遺體。

據警方調查及繆蘭的講述，三位老人於2018年9月8日到深圳，2018年10月，錢某德在深圳住賓館時死亡，錢某梅、皇甫某英、李某珍商量買個大冰櫃，將遺體冰起來放在出租屋裡，後來其他人死後也這樣處理。12月，李某珍生病，錢某梅要送她回來被拒，李某珍稱「死也要和你們在一起」，當月李某珍病亡；皇甫某英則是今年2月份「絕食死亡」。

後來繆蘭因在網上「處了對象」於5月4日到河南商丘；5月7日錢某梅也到達商丘，住進女兒事先開好房的金士頓國際假日酒店，12日錢某梅疑因母親突然逝去，焦躁不安，要拉著女兒跳樓，女兒不願意，錢某梅就自己跳下去死亡。

報導指出，5月14日深夜，繆武出示疑繆蘭轉交給他、三名老人手寫的遺書字條：「如果錢某梅、皇甫某英、繆蘭都死了，那就是錢明害的。錢明害的！我們三個人死後所有財產歸給國家。」上面有繆蘭、皇甫某英、錢某梅三人簽名並摁了紅色手印。由於錢明與母親、外甥女、姐姐間曾有金錢等矛盾，警方一度懷疑全案與錢明有關，後來排除他涉案。

報導指出，2016年底，錢某德被查出帕金森症，還有輕微腦血栓，錢某德要花錢買藥，妻子卻要求把錢給她；錢某德曾為了錢說想用根麻繩把妻子勒死。錢明也曾因父親花了1萬元找姐姐男朋友治療一事，與姐姐起衝突，並打了繆蘭兩個耳光。