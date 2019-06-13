水果那麼貴… 中國CPI創15個月新高

2019-06-13 16:44 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 賴錦宏 ╱北京13日電



中國5月的消費者物價指數（CPI），創下15個月來新高。 分享 facebook

中國5月的消費者物價指數（CPI），創下15個月來新高，且連續三個月處於「2時代」，主要原因是鮮果及豬肉價格持續大漲所帶動。

國家統計局12日公布5月消費者物價指數（CPI）達到2.7%，超過4月的2.5%，為2018年2月以來新高。其中，鮮果價格上漲26.7%，鮮菜價格上漲13.3%，豬肉價格上漲18.2%。

「今年的水果價格普遍較高。目前，蘋果批發價每公斤12元（人民幣），而去年只有約每公斤6元。」山東淄博市一位為多家大型超市供貨的水果公司陳姓總經理說。

今年3月以來，中國水果價格高漲，曾讓總理李克強「嚇一跳」，並下令做好平價措施，但從統計數字看來，中國水果價格並未回落。

國家統計局城市司流通消費價格處處長董雅秀指出，在食品中，鮮果價格處於歷史高位，比去年同期上漲26.7%，漲幅比上月擴大14.8個百分點，影響5月物價指數上漲約0.48個百分點。

此外，中國去年8月起爆發大範圍的非洲豬瘟，目前31個省、市、自治區全部都是豬瘟疫區，導致至少100萬頭豬撲殺。不過，中國經濟分析人士認為，這個數字被低估。

從環比看，CPI與上月持平，這與經濟學家的預測相符。

國家統計局表示，豬肉因為受到天氣變熱等因素影響，消費需求減弱，價格環比下降0.3%。

另一方面，中國5月的生產者物價指數（PPI）同比從4月的0.9%跌落至0.6%，顯示美中的貿易緊張關係持續升級，可能會進一步放慢中國的經濟增長。

中國汽車工業協會12日公布，5月汽車銷售下跌16.4%，至191萬輛，是連續11個月下跌。今年3月汽車銷售跌幅為5.2%，外界期望銷售可以見底回升，但4月卻進一步下跌到14.6%，5月更擴大至16.4%，顯示市場還在繼續收縮。

香港經濟日報報導，當CPI快速上升，短期內中國人民銀行降準的機率就降低，不過，5月CPI增速距離官方年度設定的3%目前尚有空間，加上今次CPI增速仍符合市場預期，且主要受波動較大的生鮮食物價格影響，並非整體通膨有急速上升的風險。

分析認為，當前正值半年度結束之際，市場流動性存在一定壓力，預估人行將會繼續以寬鬆政策舒緩市場流動性緊張，人行短期內採取比公開市場操作更激進的寬鬆政策，以支撐整體經濟走出中美貿易戰衝擊陰霾的機會仍大。