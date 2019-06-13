親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

水果那麼貴… 中國CPI創15個月新高

2019-06-13 16:44世界日報 特派記者賴錦宏╱北京13日電

中國5月的消費者物價指數（CPI），創下15個月來新高。
中國5月的消費者物價指數（CPI），創下15個月來新高。
分享

中國5月的消費者物價指數（CPI），創下15個月來新高，且連續三個月處於「2時代」，主要原因是鮮果及豬肉價格持續大漲所帶動。

國家統計局12日公布5月消費者物價指數（CPI）達到2.7%，超過4月的2.5%，為2018年2月以來新高。其中，鮮果價格上漲26.7%，鮮菜價格上漲13.3%，豬肉價格上漲18.2%。

「今年的水果價格普遍較高。目前，蘋果批發價每公斤12元（人民幣），而去年只有約每公斤6元。」山東淄博市一位為多家大型超市供貨的水果公司陳姓總經理說。

今年3月以來，中國水果價格高漲，曾讓總理李克強「嚇一跳」，並下令做好平價措施，但從統計數字看來，中國水果價格並未回落。

國家統計局城市司流通消費價格處處長董雅秀指出，在食品中，鮮果價格處於歷史高位，比去年同期上漲26.7%，漲幅比上月擴大14.8個百分點，影響5月物價指數上漲約0.48個百分點。

此外，中國去年8月起爆發大範圍的非洲豬瘟，目前31個省、市、自治區全部都是豬瘟疫區，導致至少100萬頭豬撲殺。不過，中國經濟分析人士認為，這個數字被低估。

從環比看，CPI與上月持平，這與經濟學家的預測相符。

國家統計局表示，豬肉因為受到天氣變熱等因素影響，消費需求減弱，價格環比下降0.3%。

另一方面，中國5月的生產者物價指數（PPI）同比從4月的0.9%跌落至0.6%，顯示美中的貿易緊張關係持續升級，可能會進一步放慢中國的經濟增長。

中國汽車工業協會12日公布，5月汽車銷售下跌16.4%，至191萬輛，是連續11個月下跌。今年3月汽車銷售跌幅為5.2%，外界期望銷售可以見底回升，但4月卻進一步下跌到14.6%，5月更擴大至16.4%，顯示市場還在繼續收縮。

香港經濟日報報導，當CPI快速上升，短期內中國人民銀行降準的機率就降低，不過，5月CPI增速距離官方年度設定的3%目前尚有空間，加上今次CPI增速仍符合市場預期，且主要受波動較大的生鮮食物價格影響，並非整體通膨有急速上升的風險。

分析認為，當前正值半年度結束之際，市場流動性存在一定壓力，預估人行將會繼續以寬鬆政策舒緩市場流動性緊張，人行短期內採取比公開市場操作更激進的寬鬆政策，以支撐整體經濟走出中美貿易戰衝擊陰霾的機會仍大。

CPI
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

《北京觀察》「水果自由」 全是一場白忙

2019-06-13 16:41

一家5口出遊1人還…3老人被冰櫃藏屍

2019-06-13 17:01

冒用女友亡夫名 殺人犯躲15年

2019-06-13 17:01

上交所理事長：科創板首批企業2個月內上市交易

2019-06-13 12:25

萬里京運第一站 白霧村美如畫

2019-06-13 05:21

國際航線大開通 長沙直飛肯亞

2019-06-13 05:19

北京招募463人 設「長城護衛隊」

2019-06-13 05:19

貴陽-墨爾本航線 每周一班

2019-06-13 05:19

昆明-聖彼得堡 直飛定期航班開通

2019-06-13 05:18

京張高鐵 拚年底開通

2019-06-13 05:18

鄭州機場城際鐵路 「四電」工程開工

2019-06-13 05:17

搶人才 杭州放寬落戶資格至大專

2019-06-13 05:17

上海總人口 老人占34.4%

2019-06-13 05:17

新疆喀納斯機場 擬全年通航

2019-06-13 05:17

影／桂林導遊好囂張 威脅1小時內必須消費2萬人民幣

2019-06-12 15:35

河南女網友揭村長獸行 性侵不成狠殺母子3人

2019-06-12 15:23

男「抖內」女主播32萬人民幣 母獲知當晚氣死了

2019-06-12 15:12

家長瘋學區房…南京13平米棚房 炒成230萬元豪宅

2019-06-12 14:28

借款糾紛 66歲北京天橋商場將網拍 起拍價4億

2019-06-12 14:28

遼寧鞍山／酸湯子、小雞燉蘑菇 鮮美上桌

2019-06-12 14:09

遼寧鞍山／皮影戲活靈活現 剪紙造形誇張奇特

2019-06-12 14:09

遼寧鞍山／到岫岩玉博物館 欣賞岫岩玉之美

2019-06-12 14:09

遼寧鞍山／全球最大玉佛 坐鎮玉佛苑

2019-06-12 14:09

吃喝拉撒離不開的微信 講錯話就讓你無法生活...？

2019-06-12 10:00

教禮節發大財！上流中國人的「歐式貴族」養成

2019-06-12 09:45

「中華復興」號客滾船 山東下水

2019-06-12 00:38

大批珍品、孤品首展 世界郵展武漢開幕

2019-06-12 00:38

陸鐵下月起 實施新列車運行圖

2019-06-12 00:37

秋行軍蟲入侵 中國想靠殺手級天敵滅蟲

2019-06-11 22:19

老北京再失滋味！66年天橋商場被網拍 業者大喊退休去

2019-06-11 21:25

薪資一半都給了房東 大陸城市白領住房不易

2019-06-11 18:04

珠寶商遭警懸賞460萬 祭出920萬反查公安局長

2019-06-11 17:19

雙城論壇七月登場？ 柯Ｐ：六月中先派員到上海商談

2019-06-11 14:35

港鐵西九龍直達肇慶、重慶、南寧、天津 7.10上路

2019-06-11 13:55

博士攜女友逃票40次 大陸網友：人品和學歷無關

2019-06-11 13:40

多省連日暴雨洪災 廣西5小學生溺斃

2019-06-11 13:39

毛衣中國製 冰島針織工不滿

2019-06-11 12:01

遼寧鞍山／龍泉寺...千朵蓮花山環抱

2019-06-11 11:00

遼寧鞍山／必喝岫岩羊湯 列入文化遺產

2019-06-11 10:52
看更多

熱門文章

凌晨的寂靜 金鐘只剩10餘示威者留守

2019-06-12 23:55

反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步

2019-06-13 06:28

送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

2019-06-13 10:00

支援反送中？香港街頭多起連環車禍 網友猜故意這樣做

2019-06-12 19:53

影／這裡還不是中國！港警開槍射人 外國記者爆氣喝止

2019-06-13 13:03

影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友

2019-06-13 13:32

香港特首：這次是公然、有組織地發動暴動

2019-06-12 23:29

影／成大臨時發起聲援香港反送中 參與學生擠滿校門口

2019-06-12 21:37

不顧香港及國際社會反對 港府北京態度強硬

2019-06-12 19:00

港警使用的豆袋彈多可怕？常用於鎮壓防暴 可致重傷

2019-06-12 19:10

美眾議長：若港強修法 國會將檢討美港貿易關係

2019-06-12 18:51

影／反送中爆衝突 港警清場後香港宛如死城

2019-06-12 22:13

香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步

2019-06-13 09:31

不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾

2019-06-13 16:30

港警清場 香港立法會周邊一片狼籍宛如死城

2019-06-12 21:45

香港反送中示威抗議 英美領袖聲援

2019-06-13 04:20

現場直擊／催淚瓦斯下9成都是年輕人 吶喊「自己救自己」

2019-06-13 02:04

影／韓國瑜派副市長探反送中靜坐學生 握手拍肩3分鐘離開

2019-06-12 18:57

香港官民對抗升級！警方武力清場 72示威者受傷

2019-06-13 00:06

美國眾院議長聲援反送中 揚言推香港人權民主法

2019-06-12 19:17

口中含鹽巴、別戴隱形眼鏡 遊行示威10條自保守則

2019-06-12 19:24

港警動用橡膠子彈驅離 蔡總統：極度震驚

2019-06-12 21:19

香港反送中爆警民衝突 林鄭月娥：不應縱容小孩任性

2019-06-12 22:10

香港衝突逾10傷 示威者倒地 警員疑被雜物擊中

2019-06-12 17:50

英對港無法律權力但有責任 梅伊：應尊重中英聯合聲明

2019-06-13 13:22

等待奇蹟？最後一戰？ 反送中民眾心情複雜

2019-06-12 20:55

特派記者在現場／反送中警民衝突過後

2019-06-13 11:41

在台港生抗議反送中 柯文哲低調現身送熱飲

2019-06-12 18:36

聲援「反送中」 郭台銘：追求民主撐香港

2019-06-13 01:18

香港反送中／晚間警察清場 平靜2小時後再爆衝突

2019-06-12 22:48

港警橡膠子彈驅離反送中民眾 蔡英文：感到極度震驚

2019-06-12 20:23

香港七前官員發聲「請特首撤回方案」

2019-06-13 00:25

殺人犯男友頂替她亡夫名 單親媽被蒙15年

2019-06-12 21:42

港警向反送中示威群眾發射豆袋彈 可能造成重傷

2019-06-12 17:48

港警開槍！ 林昶佐痛批：送中條例讓人權送終

2019-06-12 19:08

反送中爆衝突多人受傷 警驅散示威者後拍照留念

2019-06-12 21:40

歐盟：香港修逃犯條例觸敏感 恐傷商業地位

2019-06-13 07:45

網路瘋傳港警丟出催淚彈 結果丟成隨身保溫瓶？

2019-06-13 16:20

香港反送中 數百學生聚集成大聲援

2019-06-13 00:16

蔡總統：逃犯條例侵犯我國主權 「拒絕接受」

2019-06-13 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top