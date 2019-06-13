《北京觀察》「水果自由」 全是一場白忙

2019-06-13 16:41 世界日報 雲上風



中國多部門在公布5月經濟數據，本來在中美貿易戰背景下，最受關注的是進出口數據，但討論得比較熱烈的是CPI亦即消費者物價指數，其原因除了現在特別擔心通貨膨脹再現之外，還因物價中的水果價，上到總理李克強都關心，下到普通市民在吵「水果自由」。

上月底總理李克強在山東考察期間，途中臨時停車問水果價格。這一動作，是在連續兩個月的水果價格大漲之下，引發民間討論和媒體探挖，李克強要告訴大家他知道也很關心這事，提醒相關官員該做點事了。

就因為這，各方都關心中國國家統計局公布5月經濟數據，物價指數如何解釋。而數據顯示，5月中國全國居民消費價格同比上漲2.7%，漲幅持續擴大，連續第三個月處於「2時代」。而在這「2時代」中，水果價格果然大漲，同比即與去年同期比大漲26.7%，環比即與四月比上漲10.1%。

中國的居民消費價格指數，大頭在食品，食品價格本來肉價最敏感，但這回鮮果價格跑到了第一，那就要看官方如何解釋了。

管數據的國家統計局，說法是因是去年蘋果和梨減產，今年庫存不足，加之今年南方陰雨天氣較多，時令鮮果市場供應減少。管行業的農業農村部說，農產品供應有保障，價格上漲可控。管市場的商務部稱，4、5月是水果供應淡季，價格通常會出現季節性上漲，今年水果價格，特別是蘋果、梨等品種受短期供求變化、天氣等因素影響波動幅度較大。

是以數據出來，官方部門異口同聲都說漲價正常，那李總理就是瞎操心一場，而媒體包括中央電視台之類那麼熱心地調查，說主因是現貨囤積居奇和期貨金融炒作，也就一場白忙了。