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上交所理事長：科創板首批企業2個月內上市交易

2019-06-13 12:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

在中國證監會主席易會滿13日上午在「第11屆陸家嘴論壇（2019）」上宣布科創板正式開板後，上海證券交易所（簡稱「上交所」）理事長黃紅元隨後在論壇會上透露，預計兩個月之內，首批科創板企業就會上市交易。

黃紅元表示，經公開徵求意見後，3月1日上交所正式對外發布了有關科創板的規則和相應制度，從那之後科創板的工作就進入了執行和落實階段。3月18日，上交所開始受理企業申報，迄今已受理122家企業申報。這些企業主要集中在新一代信息技術、高端製造、生物醫藥等六個大行業領域。

黃紅元說，6月5日和6月11日，上交所分別召開了上市委第一次、第二次會議，通過了六家企業。這些企業從受理到上交所審核通過，平均只用了70天左右時間，最快的用了60天左右。

黃紅元稱，接下來，上交所還有六次審核會議。通過上交所審核後，這些企業接下來將會向證監會發行註冊，通過證監會註冊後就會進入「路演」（road show）和發行運行階段。「我們預計，在未來兩個月之內，我們將看到首批企業在科創板上市交易。」

他並指出，上交所在推進科創板的過程中，重點關注兩個方面改革：一是註冊制改革。在註冊制審核過程當中，上交所堅持以信息披露為中心，堅持審核標準、程序進程、問詢回覆和結果的公開透明，明確審核進程可預期。

其次是公開透明。他強調，科創板退市制度標準很嚴，執行很嚴，效率會很高。

上交所理事長黃紅表示，預計在未來2個月內，就能看到首批企業在科創板上市交易。特派...
上交所理事長黃紅表示，預計在未來2個月內，就能看到首批企業在科創板上市交易。特派記者林則宏／攝影
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